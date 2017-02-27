郝、吳整合失敗？ 洪秀柱：選舉快快樂樂地選

2017-02-27 22:34

〔記者張安蕎／新北報導〕國民黨主席選舉競爭激烈，傳出郝龍斌、吳敦義兩位候選人「整合」失敗，無法組成「抗洪陣線」，國民黨主席洪秀柱表示，大家不要再做文章，選舉快快樂樂地選！

洪秀柱今晚出席新北市擎天協會新春聯誼餐敘時，接受媒體訪問表示，「什麼誰整合誰，誰失敗啦，我覺得每一個人都很認真的在選舉，不要用這種方式來從中間見縫插針，製造彼此之間不愉快的局面，選舉快快樂樂地選！」

她說，身為現任黨主席，唯一所希望的就是辦好選務工作，選舉一定公平公正公開，絕對透明，不容許有任何人用不正當手段來從事選務工作，尤其黨務工作人員比起以前少了一半，在經費不夠、人手不足的情況下，要辦選舉非常不容易，一位真正能夠領導中國國民黨未來的主席，必須提出正確的方向告訴我們未來的道路是什麼，大家都要說清楚講明白。