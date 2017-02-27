被問蔡政府轉型正義成功？ 柯P閃回：今天放假…
2017-02-27 07:46
媒體追問，柯文哲對於蔡政府轉型正義想法，柯態度再閃避，僅回今天放假能不能問比較輕鬆的題目？（記者朱沛雄攝）
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲去年228挑戰「一日雙塔」，當時市府顧問洪智坤透露柯反映每年228紀念活動自己都哭哭啼啼，決定不再參加同樣的活動。然而，今年柯文哲不在228當天安排活動，循往例參加總統府及市府紀念活動。媒體詢問原因時，柯文哲回答閃避「去年228到鵝鑾鼻太遠回不來，如果是下午的話，我就回來。」
媒體追問，今年因為也是蔡英文政府上任後第一個228，對於蔡政府轉型正義有甚麼想法，柯文哲態度再閃避，僅回今天放假能不能問比較輕鬆的題目？
而對於行政院政務委員張景森建議將中正紀念堂改為立法院，柯文哲則說反正民主國家大家都能發表意見，可不可行市場會反應。
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