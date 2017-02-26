中正紀念堂改成立法院？張景森提構想…

中正紀念堂。（資料照，記者游蓓茹攝）

2017-02-26 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕文化部拋出議題，打算重新定位中正紀念堂，行政院政務委員主張景森提出構想，把中正紀念堂現址改為立法院，一次解決兩個以上的問題。

張景森在臉書上強調，立法院佔用校地，已經是多年的老問題，他早在多年前即提出想要解決的方案，但都未獲成功，而中正紀念堂改為國會，正好是同步解決，「就象徵意義來看，一個紀念獨裁者的空間可以轉變成民主象徵的國會，本身就是台灣民主發展成就的一部分」。

就實用的角度來看，張景森認為，「中正紀念堂地點適中，跟各部會都靠近」，且建築面積15000平方公尺，足夠使用，就算不夠，還有兩廳院和紀念堂之間保留的擴建空間可用，廣場更可容納各種大小型長短期民眾的陳情抗爭，根本不會影響到市區交通跟民眾生活。

他表示，他早在1990年三月學運的時候，就覺得這個帝王陵遷移是遲早的事，也曾在當時跟蔣家後人建議，「由蔣家後代主動提出中正紀念堂改為國會的想法」，以「讓台灣的威權象徵可以漂亮轉型，也替蔣家後代留下一點歷史得分」；不過，沒有說服這些人。