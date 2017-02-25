議員批撕裂族群 賴清德：不必替蔣介石擔責任
2017-02-25 16:40
［記者劉婉君／台南報導］228前夕，台南市接連拆除左鎮、新營、玉井等區的蔣介石銅像，國民黨籍市議員批「紀念228是假，鬥爭撕裂族群是真。」賴清德今天上午參加「亂世英魂-湯德章律師紀念展」時表示，一連串紀念活動是希望社會進行和解，228事件已是70年前，「在我看來，他們和蔣介石沒關係啊，不必要出來替蔣擔責任，不用替蔣講話。」
賴清德說，南市每年都會紀念228，今年70週年，所以市府和各界舉辦一連串活動，向勇敢、正義的人表達最大敬意，主要目的是希望社會可以進行和解，但不同的政黨卻誤會是要引起族群對立。
他說，在那個年代，差不多每個族群都有人受害，紀念活動不是針對哪一個族群，而是現在的人應坦白面對事件，讓社會大眾了解歷史真相，使社會可以繼續向前走。
他表示，有議員因誤會而砲轟舉辦的人和市府，並強調，事件和現在國民黨議員或黨員無關，不用急著跳出來擔責任，他們對還原歷史也有責任，因怕擔責任所以批評紀念活動是沒必要的。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 中正紀念堂轉型 威權統治者商品將下架停售
- 中國700噸雙船體飛彈艦模型 激似我沱江艦
- 質疑文化部「去蔣」動機 國民黨：228功過尚無定論
- 司改國是會議》人民參審陪審 3.25加開公聽會討論
- 中科院再次參與阿布達比防衛展 力推MIT軍品
網友回應
熱門新聞
- 邵昕轉戰餐飲業慘賠300萬 娶妻後賣麵月賺100K
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 本田菁英賽》第二回合潘政琮暫居第5 最後一洞誤擊觀眾讓他好難過
- 釧兒台南首演 觀眾感動飆淚
- 高中木棒聯賽》穀保轟炸興大附農 盼宰平鎮復仇
- 自由廣場》小英菩薩假中立
- 南瑤宮參香 松山慈祐宮6千信眾參與
- 自由廣場》司改議題再精簡
- 吃小熊軟糖提神？ 警查獲近3百克安毒軟糖
- 因實驗操作失誤 世界唯一一塊「金屬氫」消失了...
- NBA》才剛拿到新球衣… 轉隊首戰砍12分被開除
- 飼料公司8旬老董 涉掏空被收押
- 郭雪芙拍戲衰感冒 貼滿暖暖包仍hold不住鼻水
- 1位勞動官員的告解︰勞工也是消費者 一例一休同受害
- 台灣產業要星巴克化
- 國六延伸至霧社 國工局不看好
- 台中9區裝逾千盞路燈 偏鄉亮起來
- 大樂透頭獎摃龜
- 為活化暖身 南投舊議會拆違建
- 自由廣場》跨海政商集團洗牌
- 產季延後 大湖草莓四月仍可採
- 都是政府統計 解讀大不同
- 臉書加個好友 近千萬被「詐」飛
- 《禁宰禁運解除》北市禽肉價波動不大 豬肉反變貴
- 《中英對照讀新聞》Dubai police summon Russian model who dangled from skyscraper 杜拜警方傳喚從摩天大樓垂下的俄羅斯模特兒
- 火車車窗成「照妖鏡」 揪出越籍偷拍狼
- 嘉市長任內堅設228紀念碑 張博雅爆被省主席摔電話
- ＶＸ比沙林毒氣強百倍
- 北市「假租屋詐財」猖獗 科技新貴被詐
- 第一名模挺8月肚 攜兒拍全裸絕美孕照
- 《謠言終結站》吃老薑可清肺？ 醫︰不如多吃彩色蔬菜
- 傻眼！NU'EST成軍5年後 將加入選秀節目重拚出道
- 台江大道西段完工 3.12全線通車
- NBA》挺隊友麥基 杜蘭特嗆：歐尼爾罰球不也都麵包
- 網球》肩傷已復原？喬帥墨西哥公開賽提前出賽
- 洪詩表姐正到翻 網友狂讚「神基因」
- （嘉縣）梅山推觀光 3.1億蓋轉運站
- 超夯韓劇太血腥暴力 觀看等級急改為19禁
- 中正紀念堂實施轉型正義規畫 蔣中正公仔等周邊已陸續下架
- 奧斯卡來了！頒獎典禮8大亮點搶先看
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：議員批撕裂族群 賴清德：不必替蔣介石擔責任
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分