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議員批撕裂族群 賴清德：不必替蔣介石擔責任

2017-02-25  16:40

［記者劉婉君／台南報導］228前夕，台南市接連拆除左鎮、新營、玉井等區的蔣介石銅像，國民黨籍市議員批「紀念228是假，鬥爭撕裂族群是真。」賴清德今天上午參加「亂世英魂-湯德章律師紀念展」時表示，一連串紀念活動是希望社會進行和解，228事件已是70年前，「在我看來，他們和蔣介石沒關係啊，不必要出來替蔣擔責任，不用替蔣講話。」

賴清德說，南市每年都會紀念228，今年70週年，所以市府和各界舉辦一連串活動，向勇敢、正義的人表達最大敬意，主要目的是希望社會可以進行和解，但不同的政黨卻誤會是要引起族群對立。

他說，在那個年代，差不多每個族群都有人受害，紀念活動不是針對哪一個族群，而是現在的人應坦白面對事件，讓社會大眾了解歷史真相，使社會可以繼續向前走。

他表示，有議員因誤會而砲轟舉辦的人和市府，並強調，事件和現在國民黨議員或黨員無關，不用急著跳出來擔責任，他們對還原歷史也有責任，因怕擔責任所以批評紀念活動是沒必要的。

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  • 台南市長賴清德說，舉辦一系列228紀念活動，是希望社會和解，並非針對特定族群。（記者劉婉君攝）

    台南市長賴清德說，舉辦一系列228紀念活動，是希望社會和解，並非針對特定族群。（記者劉婉君攝）

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