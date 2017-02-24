桃園、加州聖貝納迪諾郡締結姊妹市 鄭文燦：對桃園更有利

2017-02-24 20:49

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今日代表市府與美國加州聖貝納迪諾郡（San Bernadine，簡稱SBC）監督Curt Hagman共同簽署締結姊妹市合約，SBC是美國境內第一大郡，人口約200萬人與桃園市相當，該郡有安大略國際機場，是UPS在美國西岸主要基地，也是美國物流業主要使用機場之一，未來雙方將就航空城開發加強交流。

鄭文燦陪同Curt Hagman參觀長榮航空位於蘆竹區總部，雙方並簽署締結姊妹市合約；鄭文燦說，美台關係一向密切，桃園市與SBC簽約，作為共同是機場城市、工業、物流產業城市，這是強強相加，將桃園的文化、產業特色，藉由加州的聖郡，讓更多美國人看到。

Curt Hagman說，SBC有港口、機場，主要發展物流業，與桃園市相當類似，雙方締結姐妹市後。希望未來台灣有更多航線，降落安大略國際機場。