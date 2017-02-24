被質疑過去為何不選 吳敦義反批陳鎮湘言行不當

吳敦義說，陳鎮湘所描述黨內萬眾一心要他參選，只因為敵人太強就不選，是與事實相反的說法，完全錯誤的指責。（記者陳建志攝）

2017-02-24 11:04

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨副主席陳鎮湘日前與黃復興幹部座談時暗批不顧黨內要求承擔責任，拒絕參選，如今看到民進黨執政不佳，才要出來選舉，國民黨主席參選人吳敦義上午接受前總統府副秘書長羅智強網路直播專訪時做出反擊，他痛批陳鎮湘「護主心切」，「不正當言行」，對他做出的質疑完全與事實相反。

羅智強詢問，外界擔心國民黨主席選舉可能造成選後分裂，如果當選黨魁，選後可能團結國民黨？吳敦義說，這要看現黨的「主其政者」，能否做到完全公正、公平、公開，如果黨部的主其事者不知迴避，一些專職幹部、具有正式名銜的黨務幹部，在黨主席尚未辭職或請假的情況下，護主心切，有不正當言行出現，就像陳鎮湘一樣，砲打立法院國民黨團，就有可能造成衝突，讓外界觀感不佳。

針對陳鎮湘砲轟立院黨團不聽命黨中央，吳敦義幫黨團說話，強調那是因為黨中央堅持「一中同表」，立院黨團則堅持「一中各表」，「怎可以說黨團不團結」，「這是自然的回應」。

吳敦義說，他希望陳鎮湘能了解，擔任副主席，是要來增進團結，不是來搞鬥爭，陳鎮湘居然批評他多年前為何不參選。

吳敦義進一步指出，是否參選，當時有各種的環境考量，當時的黨主席朱立倫當然有責任、使命感協調出能勝選的一個組合，朱立倫兩度為此拜訪他，他建議朱這個搭檔組合必須考量一個可以承襲前總統馬英九核心價值與風格者，另一個則要忠於國民黨，但對馬英九的核心價值有不同看法，才能互相拉抬，贏得勝選。

吳敦義接著又說，陳鎮湘說過去很多人要求他參選，其實這個敘述並不正確，當時媒體民調支持度都是「王先生」很高，「朱先生」也很高，他才不跳出來參選，根本不是陳鎮湘所描述黨內萬眾一心要他參選，只因為敵人太強就不選，天底下沒有這種與事實相反的說法，那是完全錯誤的指責。