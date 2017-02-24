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郭董、朱立倫選總統支持誰？ 郝龍斌這麼說...

郝龍斌指出，2020年總統選舉，不管是郭台銘還是新北市長朱立倫，只要誰能贏就支持誰。（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-24  10:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今天上午接受廣播節目專訪，郝龍斌指出，2020年總統選舉，不管是郭台銘還是新北市長朱立倫，只要誰能贏就支持誰！

《蘋果日報》報導，郝龍斌認為，國民黨存亡關鍵是2018縣市長選舉，在2018年國民黨最少要拿下兩都，如果最後他選上黨主席，就會做出承諾，要是沒勝選會負起政治責任。

郝斌龍說，2020年的總統選舉只要誰能幫國民黨打贏選戰，不管是郭台銘、新北市長朱立倫，誰選上他就支持誰，選舉要定位在能贏的人來選。

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