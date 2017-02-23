內政部通過草案 社會團體「許可制」改「登記制」

2017-02-23 21:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕仿效歐美立法，台灣社會結社將更自由！內政部務會報下午通過「社會團體法」草案，將實施超過20年的設立「許可制」，鬆綁為更開放自由的「登記制」，對於社會團體名稱、工作人員職稱、理監事人數不再有過多限制，並進一步鬆綁各項團體的申請設立門檻。

內政部長葉俊榮表示，「社會團體法」草案的單獨立法，格外具有時代意義，社會各界也都高度期待，不只鬆綁對社會團體的相關管制，也儘可能促進社會團體發展，讓台灣豐沛的市民社會力量更活絡，公民參與公共事務的機會。

內政部指出，這是實踐政府低度規範管理，尊重團體自治、強化公共監督，讓「社會團體法」變成動力而非阻力。同時透過培力方式，積極提升社會團體發展量能，並善用民間充沛力量和資源。

據了解，內政部規劃以「社會團體法」取代現行「人民團體法」，人團法為1942年訓政時期制定，雖歷經多次修法，但僅是修正名稱，內容換湯不換藥，仍高度管制人民團體，有違民主社會及人權思潮

內政部強調，「社會團體法」草案，除了參考日、韓、德、美等國外立法外，也多次召開相關團體、學者專家諮詢研商會議，並廣徵各界意見，期望藉由「社會團體法」草案的推動，促進更成熟的市民社會發展。