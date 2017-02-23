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欽佩趙藤雄？ 柯P：陳景峻在挖苦他

2017-02-23  12:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市府與遠雄外傳已談妥大巨蛋，同意都市設計審議會備查加速審議程序，預計今年8月復工，明年8月就能完工，由於台北市長柯文哲曾說趙藤雄是頑固老人、不肖廠商，但副市長陳景峻昨卻表示對趙藤雄感到敬佩，柯文哲今受訪時酸言指「他在挖苦他，你還當真」。

柯文哲過去多次隔空和遠雄董事長趙藤雄交戰，陳景峻昨代表市府出面受訪談大巨蛋議題時，竟說自己非常敬佩趙藤雄，遭外界質疑市府立場反覆，議員王世堅更批評，柯市府擔心影響民調，在替連任準備，接下來準備用花轎把趙藤雄抬進大巨蛋。

柯今天受訪時表示，「我個人是不會敬佩他啦」，大巨蛋要蓋完就要符合公安標準，接著又說「他有什麼好值得敬佩的，拜託」。

對於王世堅的批評，柯文哲則面帶微笑看著發問媒體「你哪個單位的？王世堅講的話你也理他；來，下一題。」不過他不忘強調，「對我來講就是依法行政，公安是最高標準」，當然也要合理，所以「我們就是公開透明、公平正義」。並指「我的態度是不管對民調影響多大，該怎麼做就怎麼做，到現在我們也沒有像以前的市長一樣妥協啊！」

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  • 台北市政府今天（23日）舉行「慶祝74屆兵役節頒獎典禮」，市長柯文哲應邀出席，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    台北市政府今天（23日）舉行「慶祝74屆兵役節頒獎典禮」，市長柯文哲應邀出席，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

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