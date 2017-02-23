國史館公布228檔案 陳儀請兵電文曝光

國史館舉辦「二二八事件檔案彙編」新書發表會，國史館長吳密查察（右起）、二二八事件紀念基金會董事長薛化元與中研院副研究員陳儀深等與會。（記者張嘉明攝）

2017-02-23 10:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年是228事件70週年，國史館今天舉辦「二二八事件檔案彙編」出版記者會，公布此次新發現的檔案，而當時的台灣省行政長官陳儀向國民政府主席蔣介石請兵的電文，首次曝光，陳儀在電文中表示，「至少先派一團來台，俾可肅清奸匪，以紓鈞座南顧之憂。」

國史館長吳密察表示，在民進黨前次執政時，國史館整理了包括國安局、國防部、立法院等機關有關二二八檔案，出版18冊的「二二八事件檔案彙編」；去年再度執政後，國史館又整理、清查相關檔案，此次出版6冊，包括台中縣政府與總統府的檔案，讓檔案彙編增至24冊。另外，國史館台灣文獻館也出版2冊有關台灣省行政長官公署與台鹽的相關檔案。

國史館在總統府舊檔案中，找到陳儀在1947年3月2日發出的「寅冬亥親電」，要求蔣介石增派兵力。台大歷史系教授陳翠蓮解釋，過去在蔣介石的「大溪檔案」中，搜尋228事件的相關檔案，都沒看到陳儀的請兵電文，但之前揭露的3月4日電文中，可知陳儀在3月2日已發文請兵，這次終於看到電文原文。

陳翠蓮說，「寅冬亥親電」曝光後，更可證實陳儀權謀運作、對台灣人民的虛與委蛇。因為228事件爆發後，陳儀在3月1日同意成立「二二八事件處理委員會」，做為解決紛爭的協調單位，但他卻一邊跟台灣民眾談調解，一邊向中央請兵，成立處理委員會其實只是緩兵之計。

陳翠蓮指出，此次找到的其他檔案中，也印證國民黨政府特務機關與情報系統，密集地監控台灣社會，不只是軍統，還有中統、憲兵、中央社、軍務局、外交部情報司等單位，甚至還比較是中統還是軍統提供的情報比較有用。她感慨說：「台灣戰後最重要的工作，竟是密佈的情報監視！」

而在台中縣政府的檔案中，主要以「綏靖清鄉」為主，當中的「自新人員名冊」長達54頁、5百多人，還有解送人犯名單、暴動份子檢舉報告書等。陳翠蓮說，國民政府在軍隊鎮壓後，地方情報單位就讓人民互相監控、檢舉，辦理自首自新，此次檔案具體揭露，國民黨政府如何層層監控台灣社會。