WTO貿易便捷化協定生效 助我GDP成長千億

2017-02-22 21:41

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部貿易局晚間表示，WTO正式公佈「貿易便捷化協定」（TFA）生效，成為WTO成立21年以來首個新增的多邊貿易協定，意義十分重大。台灣在2015年就向WTO提交接受書，但因會員國眾多，直到今年才110個會員均接受門檻，正式生效；而根據之前估計，因為協定生效後使通關效率提升、交易成本降低，預估可以為台灣GDP增加38.58億美元（約新台幣1192億元），總產值增加55.6億美元（約新台幣1718億元）。

貿易局表示，WTO於2017年2月22日下午8時（日內瓦時間下午1時）公布貿易便捷化協定正式生效，成為WTO成立21年以來第1個新增的多邊貿易協定，意義十分重大。

貿易局表示，該協定透過簡化各國海關繁瑣通關程序、提升法規透明度、並建立單一窗口等電子化程序，降低跨國貿易的交易成本，並提升進出口通關業務速度及效率。該協定於2013年12月峇里部長會議達成協議後，開放各會員進行國內批准程序，但由於印度等國尚未能達到要求條件，協議遲未能生效。

依據WTO規定，「貿易便捷化協定」於獲得三分之二會員接受後生效，WTO目前有164個會員，須有110個會員接受始能生效，至22日止已有112個會員向WTO提交接受書，達到生效門檻。而依據經濟合作暨發展組織（OECD）2015年研究顯示，透過「貿易便捷化協定」之生效實施，可降低全球貿易成本約12.5%至17.5%。

貿易局表示，台灣於2015年8月17日向WTO提交接受書，成為第13個提交接受書的WTO會員，並強調「貿易便捷化協定」之實施，其經濟效益不亞於市場開放調降關稅，對出口提升具明顯助益。根據中經院2014年評估，協定生效後，預估可促進我GDP增加38.58億美元，總產值增加55.59億美元，總出口、總進口可分別增加32.26億美元及27.94億美元。

根據資料，貿易便捷化協定之內容分三篇，共計24條。第一篇主要規範進出口法規應透明、貿易程序及文件應儘量簡化、收取之規費應合理、提供轉運自由之環境，以及促進廠商遵守規定之關務合作等便捷化措施（第1~12條）；第二篇係提供開發中及低度開發國家的特殊及差別待遇（第13~22條）；第三篇係關於機構安排及最終條款（第23、24條）。