吳敦義：有好的領頭羊 國民黨才能日漸茁壯

前副總統吳敦義（後排中）爭取桃園市退伍軍人協會支持他競選黨主席。（記者周敏鴻攝）

2017-02-22 15:22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前副總統吳敦義下午前往桃園市龍潭區參加桃園市退伍軍人協會的會員代表大會，逐桌敬酒爭取會員們支持他參選黨主席，他說，有好的領頭羊，國民黨才能日漸茁壯，假設他當選黨主席，一定會以追求執政為目標。

吳敦義說，他若當選黨主席，一定會以兩件事為「重中之重」，全力以赴，第一，國民黨在野，想要壯大，就要多吸納年輕人入黨，並加強培訓，讓年輕人有機會優先被提名競選各級民意代表。以民意代表為左手、黨務系統為右手，國民黨的兩隻臂膀都強壯有力，才有可能擁抱民意。

「只有一個席次的總統，一定要有好的領頭羊」，吳敦義意有所指地說，第二，重新執政是國民黨的目標，國民黨一定要做好準備，包括縣市或鄉鎮首長、單一選區民意代表到總統候選人，都應該用最公平、公正、公開的方式，篩選出最優秀、最有可能當選的人才競選。

吳敦義強調，有好的領頭羊，國民黨才能日漸茁壯，再結合友黨、黨友的力量，才有可能讓國民黨成為代表全民民意、貫徹目標的廉能政黨，重登執政之路。