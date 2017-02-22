| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

吳敦義：有好的領頭羊 國民黨才能日漸茁壯

前副總統吳敦義（後排中）爭取桃園市退伍軍人協會支持他競選黨主席。（記者周敏鴻攝）

2017-02-22  15:22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前副總統吳敦義下午前往桃園市龍潭區參加桃園市退伍軍人協會的會員代表大會，逐桌敬酒爭取會員們支持他參選黨主席，他說，有好的領頭羊，國民黨才能日漸茁壯，假設他當選黨主席，一定會以追求執政為目標。

吳敦義說，他若當選黨主席，一定會以兩件事為「重中之重」，全力以赴，第一，國民黨在野，想要壯大，就要多吸納年輕人入黨，並加強培訓，讓年輕人有機會優先被提名競選各級民意代表。以民意代表為左手、黨務系統為右手，國民黨的兩隻臂膀都強壯有力，才有可能擁抱民意。

「只有一個席次的總統，一定要有好的領頭羊」，吳敦義意有所指地說，第二，重新執政是國民黨的目標，國民黨一定要做好準備，包括縣市或鄉鎮首長、單一選區民意代表到總統候選人，都應該用最公平、公正、公開的方式，篩選出最優秀、最有可能當選的人才競選。

吳敦義強調，有好的領頭羊，國民黨才能日漸茁壯，再結合友黨、黨友的力量，才有可能讓國民黨成為代表全民民意、貫徹目標的廉能政黨，重登執政之路。

廣告
  • 前副總統吳敦義（中）逐桌敬酒，爭取桃園市退伍軍人協會支持他競選黨主席。（記者周敏鴻攝）

    前副總統吳敦義（中）逐桌敬酒，爭取桃園市退伍軍人協會支持他競選黨主席。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：吳敦義：有好的領頭羊 國民黨才能日漸茁壯


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.