二二八將至 長老教會：政府應盡速拆除各地蔣家銅像

基督教長老教會21日在立法院召開「二二八事件70週年對新政府的呼籲」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2017-02-21 15:48

［記者彭琬馨／台北報導］二二八70週年將至，台灣基督長老教會總會召開記者會提出三點呼籲，要求政府應「加速轉型正義、制定台灣新憲」。總幹事林芳仲表示，政府應持續追查二二八元凶，並拆除全國各地蔣氏父子的銅像，釐清事件相關責任。

今年適逢二二八70週年，台灣各地都有相關紀念活動，台灣基督長老教會為彰顯司法正義並追查事件真相，上午於立法院召開記者會向總統蔡英文提出三點呼籲，由總幹事林芳仲代表宣讀呼籲函內容。呼籲內容強調，二二八事件發生至今已70週年，但真相至今仍未釐清，政府應繼續追查元凶與加害者；力行轉型正義讓冤情能真相大白；制定台灣新憲法、建立台灣新國家。

呼籲函提到，政府應盡速釐清二二八及後續白色恐怖時期的威權統治者蔣介石及蔣經國的責任並加以追究；此外，全國各界不該再對蔣氏父子有任何緬懷歌頌，政府應撤除蔣氏父子遍布全台各地的銅像。

台灣基督長老教會鄭國忠也提到，蔣氏父子銅像是威權時代留下的惡靈，移除銅像是地方就能處理的議題，政府不應拖延。

針對中國今年也表態將擴大舉辦二二八紀念活動，長老教會認為，中國如果真的關心自由、重視人權，就應該先釋放家庭教會領導者與維權律師，否則中國說要紀念二二八的說法就「只是手段、不是目的」。