民調：不滿意一例一休佔48％ 國民黨：政府應負最大責任
2017-02-21 10:30
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午召開記者會公布委外「一例一休」民調結果，調查顯示民眾對於一例一休政策實行的不滿意度高達約四成八，滿意只有約二成，其中近六成民眾認為政府應該負起最大的責任，國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，蔡英文政府應該要為民怨負責。
根據國民黨公布的資料指出，民眾對目前一例一休政策實行，很不滿意的佔十六．三％，不太滿意三十一．三％，有點滿意十六．八％，很滿意三．二％，無反應三十二．四％。
當被問到「認為一例一休實施後，造成那一種影響結果」，民眾認為減輕勞工負擔的有二十三．四％，造成勞工薪水減少、雇主成本提高、消費者物價上漲達五十二．九％，無反應的二十三．六％。
「對於一例一休造成的影響，政府、企業家和勞工三者，誰應該負最大責任」，有五十九．八％的民眾認為是政府，認為是企業家的十八．八％，認為是勞工的只有二．七％，無反應十八．七％。
至於「一例一休修法過程造成勞工團體很大的抗爭，哪一個黨團要負最大責任」，六．七％認為是國民黨團，認為是民進黨團的有四十二．七％，國、民兩黨都要負責的有十八．四％，都不用負責的一．八％，無反應三十．五％。
洪孟楷表示，這份民調委託全國公信力民調公司執行，於二月十七日到十九日進行調查，成功樣本數為一千零八十一個，抽樣誤差在九十五％的信心水準下，最大誤差不超過正負二．九八％。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 考慮選台北或台南？朱立倫被爆下一步...
- 印度空污嚴重 我國官員投書：台灣技術可解決
- 黨產會調查報告：救國團財務人事 國民黨均介入
- 最高院法官位階 擬提升為特任官
- 退將反年改 王定宇：怎有臉自比八百壯士...
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 西螺果菜市場 設全國首座蔬果溯源專區
- 八百壯士反年改 月領逾10萬退將領軍
- 中山大清寒生金福源論文躍國際 逕讀博士班
- 木蓮花開了 淡水楓樹湖粉嫩聚人氣
- 川普命麥馬斯特接任國家安全顧問
- 陳冠宇擁抱「最熟悉的敵人」
- 遭轟拜金當小三 關之琳：難道不能是他貪我名氣？
- 大屯山岩漿庫引地震、怪聲 4年前水溫飆升燙死老翁
- 川普新任安全顧問 波灣戰爭帶9人擊潰80人部隊
- 東區挖破水管 10萬戶停限水36小時
- 高市三線一星警官交接 副市長：治安沒蜜月期
- 海豚灣童星組幫派 不起訴
- 發展石岡農作新特色 農友推廣種植銀耳、黑木耳
- 貓神和百年老店─日本宮城縣丸森町
- 演活奸詐狡猾黑社會老大 香港影壇第一惡人是「他」
- 對日抗戰14年 中國中小學新學期課本都改了
- 宋智孝露黑Bra秀美腿 自爆「當女演員讓我手腳蜷縮」
- 咖啡連鎖店棄光泉換味全 網友：不喝了！
- 木村拓哉被爆養小三 還有私生子
- 禁運宰第4天 超市雞肉折扣減
- （影音）人家不行惹～KID慶生趴 許維恩人肉禮物喊「極限了啦」
- Lamigo對韓國隊 快來嘉縣立棒球場免費看
- 高中木棒聯賽 明12強開打
- 「腳尾飯」虎尾翻版案 周俊賢等5人檢肅到案
- 石門水庫擬納空品淨區 桃市第5處
- 紐西蘭幸福企業 全年休假無上限
- 《台股青紅燈》台股呼叫葉倫
- 商城變住商大樓 竹北人抗議
- NBA》曾保證留表弟卻交易 國王總管稱仍愛他...
- 禽場加設圍網 補助374場
- 自由談》剛好無助的鹹魚，期待翻身？
- 冬山鄉圖露半球漫畫 被疑學童不宜
- 44％民眾︰一例一休弊大於利
- 從不開燈洗澡限時2分鐘！小提琴家摳門弄出7億
- 鳳警偵查隊深夜出擊 4天破2處職業堵場
- 「不唱歌能幹麼」 黃小琥熬過低潮打出一片天
- 02/21 各報重點新聞一覽
- 宋青陽亞冬運 「滑」到第9
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：民調：不滿意一例一休佔48％ 國民黨：政府應負最大責任
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分