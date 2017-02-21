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民調：不滿意一例一休佔48％ 國民黨：政府應負最大責任

2017-02-21  10:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午召開記者會公布委外「一例一休」民調結果，調查顯示民眾對於一例一休政策實行的不滿意度高達約四成八，滿意只有約二成，其中近六成民眾認為政府應該負起最大的責任，國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，蔡英文政府應該要為民怨負責。

根據國民黨公布的資料指出，民眾對目前一例一休政策實行，很不滿意的佔十六．三％，不太滿意三十一．三％，有點滿意十六．八％，很滿意三．二％，無反應三十二．四％。

當被問到「認為一例一休實施後，造成那一種影響結果」，民眾認為減輕勞工負擔的有二十三．四％，造成勞工薪水減少、雇主成本提高、消費者物價上漲達五十二．九％，無反應的二十三．六％。

「對於一例一休造成的影響，政府、企業家和勞工三者，誰應該負最大責任」，有五十九．八％的民眾認為是政府，認為是企業家的十八．八％，認為是勞工的只有二．七％，無反應十八．七％。

至於「一例一休修法過程造成勞工團體很大的抗爭，哪一個黨團要負最大責任」，六．七％認為是國民黨團，認為是民進黨團的有四十二．七％，國、民兩黨都要負責的有十八．四％，都不用負責的一．八％，無反應三十．五％。

洪孟楷表示，這份民調委託全國公信力民調公司執行，於二月十七日到十九日進行調查，成功樣本數為一千零八十一個，抽樣誤差在九十五％的信心水準下，最大誤差不超過正負二．九八％。

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  • 國民黨公布委外「一例一休」民調結果，調查顯示民眾對於一例一休政策實行的不滿意度高達約四成八，滿意只有約二成，國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，蔡英文政府應該要為民怨負責。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國民黨公布委外「一例一休」民調結果，調查顯示民眾對於一例一休政策實行的不滿意度高達約四成八，滿意只有約二成，國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，蔡英文政府應該要為民怨負責。（資料照，記者簡榮豐攝）

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