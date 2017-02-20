吳敦義「高鐵故事」意外揭發馬英九10年前謊言...

2017-02-20 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義日前自爆受前總統馬英九影響，「搭高鐵不坐商務車廂」一事，引起網友搶打臉，除了高鐵通車日期與吳敦義的敘述啟人疑竇外，也意外揭穿馬英九於2007年4月1日自稱「首搭」高鐵是謊話。

臉書頁「台灣賦格Taiwan Fugue」製圖表指出，吳敦義稱2007年1月12日與馬英九一起搭高鐵，然而，當時的馬英九聲稱「飛機比高鐵快」，並且對於高鐵這樣措施多所批評，直到2007年4月1日，馬英九才終於在眾多媒體的見證下「自稱」第一次搭高鐵，2015年時馬英九更誇口高鐵是「他的政見」。

網友們對此則表示：「反正這兩人一定有一個人在說謊，要嘛沒這回事，要嘛馬英九偷跑去坐高鐵」、「藍營的人當初只會嘴，結果高鐵現在搞得那麼好又想沾光，真垃圾」、「常說謊的人爆料別人說謊」、「白賊成性，不愧是車輪黨人」。