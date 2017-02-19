基隆客家天穿日 市長送好禮

基隆市客家天穿日19日在文化中心前廣場舉行，現場舉辦客家粄創意比賽，圖中的和平國小獲得第一名。（記者俞肇福攝）

2017-02-19 21:16

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市全國客家天穿日活動，19日在基隆市文化中心前廣場舉行，散居各地的基隆市客家鄉親齊聚一堂，市長林右昌致詞時宣布好消息；林右昌說，市府向中央爭取，今年已經獲得補助740萬元，將進行信二路的客家會館整修，未來嶄新會館，將提供客家鄉親交誼的場所。

農曆正月廿日「天穿日」是客家人感念女媧補天的特殊節慶，基隆市文化局在文化中心廣場舉辦，包括市長林右昌、議長宋瑋莉、前市長張通榮、基隆市客委會主委劉邦常及多位客家團體大老均到場，齊聚歡慶天穿日。

今年的客家天穿日活動會場布置不同以往，除了客家美食外，還展陳客語和客家菜的教學看板，希望民眾能學習客語；許多年長的客家鄉親看了頗為感動。

客家鄉親彭先生說，現場布置的客家諺語教學看板充滿生活智慧，例如「少食多滋味、多食傷身體」客家諺語，與現代醫療養生觀念不謀而合，印證先民的智慧。

活動現場安排客家粄創意拼圖競賽、認識客語闖關遊戲及客家美食饗宴園遊會，提供特色美食，並由師傅製作甜粄料理「油推子」供人品味；會場規劃「以物易物活動平台」，進行交換或議價賣出，所得捐給基隆家扶中心，發揮客家人簡樸、愛物惜物的精神。

大會最高潮為客家粄創意拼圖比賽名次宣布，優勝前三名分別是基隆和平國小、碇內國小、東信與五堵國小聯隊；上台領獎的學生，都需要開口說客家話，只見學生講起客家話字正腔圓不結巴，獲得客家鄉親熱烈掌聲。