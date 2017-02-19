基隆客家天穿日 市長送好禮
2017-02-19 21:16
基隆市客家天穿日19日在文化中心前廣場舉行，現場舉辦客家粄創意比賽，圖中的和平國小獲得第一名。（記者俞肇福攝）
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市全國客家天穿日活動，19日在基隆市文化中心前廣場舉行，散居各地的基隆市客家鄉親齊聚一堂，市長林右昌致詞時宣布好消息；林右昌說，市府向中央爭取，今年已經獲得補助740萬元，將進行信二路的客家會館整修，未來嶄新會館，將提供客家鄉親交誼的場所。
農曆正月廿日「天穿日」是客家人感念女媧補天的特殊節慶，基隆市文化局在文化中心廣場舉辦，包括市長林右昌、議長宋瑋莉、前市長張通榮、基隆市客委會主委劉邦常及多位客家團體大老均到場，齊聚歡慶天穿日。
今年的客家天穿日活動會場布置不同以往，除了客家美食外，還展陳客語和客家菜的教學看板，希望民眾能學習客語；許多年長的客家鄉親看了頗為感動。
客家鄉親彭先生說，現場布置的客家諺語教學看板充滿生活智慧，例如「少食多滋味、多食傷身體」客家諺語，與現代醫療養生觀念不謀而合，印證先民的智慧。
活動現場安排客家粄創意拼圖競賽、認識客語闖關遊戲及客家美食饗宴園遊會，提供特色美食，並由師傅製作甜粄料理「油推子」供人品味；會場規劃「以物易物活動平台」，進行交換或議價賣出，所得捐給基隆家扶中心，發揮客家人簡樸、愛物惜物的精神。
大會最高潮為客家粄創意拼圖比賽名次宣布，優勝前三名分別是基隆和平國小、碇內國小、東信與五堵國小聯隊；上台領獎的學生，都需要開口說客家話，只見學生講起客家話字正腔圓不結巴，獲得客家鄉親熱烈掌聲。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 拍扁麵包師傅有金援？傳白狼給他30萬現金
- 柯文哲連任有譜？媒體民調狂勝這8人
- 否認放眼2020 江宜樺︰完全在我想像之外
- 逾200台籍詐騙嫌犯 被西班牙遣送中國
- 撤看板等於不選市長？ 趙天麟：並沒退出初選
網友回應
熱門新聞
- 首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 12年《青春點點點》爆停播 粉絲嘆：我的青春
- 街友偷冷氣機被捕 女警為他做這件事…
- 「愛‧和平」 淡水和平公園公共藝術亮相
- 老婦搭錯車迷途 新莊警即時解圍
- 「狸貓換太子」家電賊遭逮 原來台北的也是他！
- NBA》勇士陣容可能拆夥 格林：我願意少拿一點
- 張凱貞杜拜報喜 衝擊寶島一姊
- 不甩中國警告 美國航母駛入南海展開巡邏
- MLB》郭泓志重返美職 教士總經理說話了
- 小嫻赴美尋求代理孕母 立院擬邀專家研議草案
- Lulu成歌神小師妹 張學友親口喊話「要加油」
- 下營一火雞場中鏢 確診高病原H5N2
- 火車聲吵 山佳嬤「無聽睏袂去」
- F奶主播收淫媒過夜飯局邀約 驚人價碼曝光
- 經典賽》延長賽被朗神說再見 40歲老投林昌勇憶難忘
- 金正男遭暗殺後... 續追捕另4名北韓嫌犯
- 「荷蘭川普」又亂放話！這次嗆北非移民「人渣」
- 杜絕工業區養地 擬修法強制買回
- NBA》東部競爭激烈 詹皇：要打進總冠軍賽不輕鬆
- 竹縣湖口遭棄死雞 確診感染H5N6病毒
- 經典賽》郭總緊盯調整、傳授伸卡 陳鴻文：效果很好
- 張翰搞大林利霏肚子 六月早知道
- NBA》A.戈登秀空拍機凸槌 溜馬G.羅賓森灌籃大賽稱王
- 黃明志不想上班 大馬妹火辣相伴
- 嘉納拖了2年 終於休掉小班
- 網球》鹿特丹公開賽 松加、高芬爭冠
- MLB》教士救回羅德尼有經驗 郭泓志可望重拾身手
- 苗栗濫倒廢棄物 去年增逾6成
- 希特勒「殺人電話」拍賣 估逾600萬
- 怒火聲中 周比蒼、友力簽理賠和解書
- 《中英對照讀新聞》South Korea has OECD’s second-worst air quality 南韓空氣品質為經濟合作暨發展組織國家第二糟
- 強國網紅花8年整成范冰冰 兒子正臉長這樣
- 土質改良成功 客庄茶園迎接第二春
- 「他當我聲音，我當他眼睛」 鄭秀文再會蕭煌奇噴洋蔥
- 簡鴻文擬兼發言人 台紙不理
- 仁義潭蓄水剩3成9 嘉義3月恐限水
- 艷婦落網卸妝…被害人嚇很大
- 春天養肝季 中醫推薦這樣做
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：基隆客家天穿日 市長送好禮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分