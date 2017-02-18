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兩席司法委員會與民進黨交換？親民黨：要討論

2017-02-18  13:22

〔即時新聞／綜合報導〕 立法院今天進行「無黨籍及少數黨團參加常設委員會抽籤」，親民黨團4人中（立委高金素梅參與親民黨團運作，但未加入親民黨）立委李鴻鈞、陳怡潔都抽中司法法制委員會，民進黨團可能因司法法制委員會會牽涉到「年金改革議題」，所以想與親民黨交換。雖然李鴻鈞看到司法法制委員會的籤時曾表示是「最爛的」，留下與其他黨團交換的伏筆，但親民黨團仍表示是否交換還需開會討論。

綜合媒體報導，由於將排審公務員年金改革相關法案，被朝野黨團視為新會期重要指標的司法法制委員會，成為兵家必爭之地，民進黨團若想掌握更多席次，就可能會和親民黨團交換，不過親民黨團僅表示，是否交換，黨團還要開會討論看看。

立法院副院長蔡其昌表示，接下來一段時間黨團之間還可以協商、交換，而年金改革要修法通過，第一關就是司法法制委員會，如果民進黨團認為有必要在司法法制委員會中增加席次，相信以黨團總召柯建銘的能力，應該會跟親民黨團做一些協商交換，因為對親民黨團而言，黨團成員不是那麼多，加上可能對其他委員會的議題也很關心，所以協商交換的機會是有的。

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  • 親民黨立委李鴻鈞抽中司法法制委員會，是否與其他黨團交換仍須開會討論。（資料照，記者陳志曲攝）

    親民黨立委李鴻鈞抽中司法法制委員會，是否與其他黨團交換仍須開會討論。（資料照，記者陳志曲攝）

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