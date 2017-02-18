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中國漁船非法越界 我海巡雙艇開槍逮捕

2017-02-18  11:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國「閩長漁號」漁船昨日非法越界，至我國南竿海域捕魚，馬祖海巡隊獲報後出動巡防艇，孰料對方竟試圖衝撞逃逸，我海巡人員丟擲催淚瓦斯彈並發射空爆震撼彈後，才讓中國漁民束手就擒。

據《蘋果日報》報導，昨日上午8時左右，海巡PP-3571艇接獲通報有中國漁船越界作業，趕赴南竿海域時該漁船竟蛇行加速逃逸，此時海巡PP-3578艇也加入圍捕。

然而中國漁船猶作困獸之鬥，擦撞PP-3571艇想要逃亡，海巡見狀拿起霰彈槍發射震撼彈，並以催淚瓦斯彈嚇阻中國漁民的反抗行為，成功攔檢後將「閩長漁號」漁船與3名漁民帶回南竿隊部偵訊。

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  • 中國「閩長漁號」漁船昨日非法越界，我馬祖海巡人員丟擲催淚瓦斯彈並發射空爆震撼彈後，逮捕3名中國漁民。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者陳則銘攝）

    中國「閩長漁號」漁船昨日非法越界，我馬祖海巡人員丟擲催淚瓦斯彈並發射空爆震撼彈後，逮捕3名中國漁民。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者陳則銘攝）

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