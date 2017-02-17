美將派陸戰隊駐守AIT 司徒文：小的守衛隊

美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新址將於今年完工，AIT台北辦事處前處長楊甦棣透露，新址啟用後，美方將派陸戰隊駐守。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-17 09:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新址將於今年完工。AIT前處長楊甦棣（Stephen Young）昨透露，AIT新址落成啟用後，美方將派遣陸戰隊駐守維安、建立「陸戰隊之家」，是美國對台灣朋友表達承諾的象徵。馬政府任內駐台的AIT前處長司徒文（William A﹒Stanton）今受訪表示確有此事，但公開宣布讓他有些意外。司徒文強調，這是美國對駐外人員的維安慣例，用「部隊」稱之太過誇大，較適合的形容是「小的守衛隊」。司徒文並認為重要的是美國投入大筆金錢建造新駐台大樓，顯示美國對台灣的承諾。

楊甦棣於2006年至2009年擔任AIT處長，昨在美國華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）座談會中，主動提到隨著AIT新大樓落成，美國陸戰隊將進駐。美國一般在駐外使館派遣陸戰隊，而相對於美國與我斷交後一直強調與台灣維持「非官方關係」，此舉形同視AIT台北辦事處為駐外使領館。楊甦棣說，陸戰隊之家是外交聯誼的中心，新大樓代表美國對台灣的承諾。

司徒文今早接受「蔻蔻早餐」廣播訪問時說，此事的確在進行中，他於2009年到2012年擔任AIT處長時，就曾處理此事，台灣政府也有相當的理解。但司徒文也說雖確有此事，但聽聞前同事在美國公布此事還是讓他「有些吃驚」，因為「可能會激怒某些人」，一般不會將此事搬上檯面。司徒文也說，「派駐陸戰隊」的說法是種誤解，強調是「陸戰隊的防衛人士」，用「部隊」稱之太過誇大，較適當的說法是「小的守衛隊」。

司徒文說，駐外防衛規模人力通常是6、7人，或是12、15人，最多到25人，而這是依循美國國會2002年通過的法案所辦理。據他記憶所及，駐台防衛人力應是介於10到15人的規模。司徒文認為，重點是美國投入超過3億美金建造新的辦事處，這顯示美國對台灣的承諾。另外，關於相關人士是否會著軍裝，他並不確定此事，但他認為，也許會在AIT大樓內著軍裝，不會著軍裝出外。

至於美國此舉是否激怒中國？司徒文認為這麼說「太嚴重」，因為這是保護美國自己的駐外單位，不是特別的軍事行動。他也指出，多年來大家都害怕激怒北京，但北京也讓美國人民和政府很生氣啊，不需要如此。司徒文也評論川習通電，他認為是修正了川普先前「不須遵循一中政策」的說法，但他強調重點在於，川普說的是「美國的一中政策」，而非「中國的一中原則」。美國一向「認知」到「中國的一中原則」，但對其沒有同意或者背書的立場。