模擬總統撤離 黑鷹、海鷗直升機首度降落國防部

海鷗直升機降落博愛營區。（記者簡榮豐攝）

2017-02-17 07:59

〔記者羅添斌／台北報導〕為反制中國可能對台進行斬首戰，及總統在危難時的安全撤離計畫，軍方清晨展開萬鈞計畫的模擬演練，上午並有空軍海鷗直升機及陸軍黑鷹直升機，分別降落在國防部的博愛營區，模擬由黑鷹及海鷗直升機接送總統進行安全撤離任務。

軍方官員表示，這也是國防部遷到台北市大直之後，首度有直升機在國防部營區起降。

上午6時左右，記者目擊已有一輛空軍消防車及一輛救護車在國防部營區內待命，隨後又有多位高階將領在演習地點守候，隨後只見將領們接待政府高級官員入內進行簡報及說明。

上午6時50分，先是一架編號7005的空軍海鷗直升機降落在國防部博愛營區，在海鷗直升機完成任務起飛後，接著又有一架陸軍的黑鷹直升機降落在同一地點，並在5分鐘後飛離。

由於直升機降落在大直的國防部營區，情況相當罕見，也引起多位路人的觀看。一位大直居民說，昨天就有直升機在附近飛行，但沒有降落，很可能是在模擬狀況，沒有想到上午就看到真的有直升機降落了。

國防部在上午7時15分也發佈新聞表示，國軍為精實戰備任務訓練及緊急應變能力，派遣空軍S-70C型機、陸軍UH-60M型機各乙架次，在完整規劃及綿密安全管制編組，於博愛營區執行試降任務。

國防部說，為兼顧松山機場航運安全，已與民航局、松山機場塔臺完成協調，任務時間規劃自6點50分松山機場起飛，7點15分前完成試降，以避免影響民航機起降及周遭校園學生活動，減少對居民干擾。

國防部指出，國軍將持續戮力從事建軍備戰工作，並藉演訓時機驗證修訂計畫，以堅定展現自我防衛決心。

國防部今天執行直升機試降博愛營區任務。圖為海鷗直升機。（記者簡榮豐攝）

海鷗直升機降落博愛營區。（記者簡榮豐攝）

黑鷹直升機。（記者簡榮豐攝）

黑鷹直升機降落博愛營區。（記者簡榮豐攝）

黑鷹直升機降落博愛營區。（記者簡榮豐攝）

黑鷹直升機降落在國防部。（國防部提供）

黑鷹直升機降落在國防部。（國防部提供）