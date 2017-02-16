退休軍公教總會開大會 胡志強：黨魁選舉開放投票
2017-02-16 11:59
〔記者施曉光／台北報導〕全國公教軍警暨退休人員聯合總會今天上午舉行會員大會，國民黨主席選舉各方參選人都派人或親自到場爭取支持，擔任該會總會長的國民黨副主席胡志強受訪表示，他個人支持郝龍斌，但每個會員都有個人意見，不容易統一大家的投票意向，因此決定開放，大家要支持誰就支持誰，每個人的意願都會受到尊重。
面對媒體詢問，有關國民黨幾位副主席都分別參選，是否意味現任黨主席洪秀柱的人和有問題？胡志強未正面回應，只說，如果每個副主席出任一個參選人的競選總部主委，就不會有太多傷害黨或彼此攻擊、影響選後團結的作法，大家都希望黨好，只是實際上做不到。
在胡志強受訪後，郝龍斌、韓國瑜兩位參選人正好到場，並一同接受訪問，郝龍斌說，他與胡志強理念相同，因此只要他當選，「一人當選、兩人服務」，他並強調，黨主席選舉就像選舉班長一樣，選後大家還要合作，應該輕鬆以對。
至於媒體詢問，退休軍公教總會會長胡志強支持郝龍斌，是否壓力很大？韓國瑜一派輕鬆的說，他不會有壓力，因為「好像只有我一個人在選黨主席，其他人都在關心（選）總統」，所以他心中非常輕鬆也非常篤定。
韓國瑜接著又說，「海水一退，誰是光屁股游泳，就很清楚了﹗我是禁得起考驗的﹗」此話一出，讓在一旁的郝龍斌只能尷尬微笑，韓國瑜馬上拍拍郝龍斌說，「開玩笑，別介意﹗」
郝龍斌低調回應，韓國瑜非常有戰力，將來黨一定需要他一起打拚。
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