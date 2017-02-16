| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
封立院不讓立委外出 蔡丁貴拘役50天定讞
 首頁 > 政治

退休軍公教總會開大會 胡志強：黨魁選舉開放投票

2017-02-16  11:59

〔記者施曉光／台北報導〕全國公教軍警暨退休人員聯合總會今天上午舉行會員大會，國民黨主席選舉各方參選人都派人或親自到場爭取支持，擔任該會總會長的國民黨副主席胡志強受訪表示，他個人支持郝龍斌，但每個會員都有個人意見，不容易統一大家的投票意向，因此決定開放，大家要支持誰就支持誰，每個人的意願都會受到尊重。

面對媒體詢問，有關國民黨幾位副主席都分別參選，是否意味現任黨主席洪秀柱的人和有問題？胡志強未正面回應，只說，如果每個副主席出任一個參選人的競選總部主委，就不會有太多傷害黨或彼此攻擊、影響選後團結的作法，大家都希望黨好，只是實際上做不到。

在胡志強受訪後，郝龍斌、韓國瑜兩位參選人正好到場，並一同接受訪問，郝龍斌說，他與胡志強理念相同，因此只要他當選，「一人當選、兩人服務」，他並強調，黨主席選舉就像選舉班長一樣，選後大家還要合作，應該輕鬆以對。

至於媒體詢問，退休軍公教總會會長胡志強支持郝龍斌，是否壓力很大？韓國瑜一派輕鬆的說，他不會有壓力，因為「好像只有我一個人在選黨主席，其他人都在關心（選）總統」，所以他心中非常輕鬆也非常篤定。

韓國瑜接著又說，「海水一退，誰是光屁股游泳，就很清楚了﹗我是禁得起考驗的﹗」此話一出，讓在一旁的郝龍斌只能尷尬微笑，韓國瑜馬上拍拍郝龍斌說，「開玩笑，別介意﹗」

郝龍斌低調回應，韓國瑜非常有戰力，將來黨一定需要他一起打拚。

廣告
  • 擔任退休軍公教總會會長的胡志強（左），同時也是國民黨主席參選人郝龍斌（右）競選辦公室主委。（記者廖振輝攝）

    擔任退休軍公教總會會長的胡志強（左），同時也是國民黨主席參選人郝龍斌（右）競選辦公室主委。（記者廖振輝攝）

  • 退休軍公教總會今天舉行會員大會，國民黨主席參選人郝龍斌（左）及韓國瑜（右）都到場尋求支持。（記者廖振輝攝）

    退休軍公教總會今天舉行會員大會，國民黨主席參選人郝龍斌（左）及韓國瑜（右）都到場尋求支持。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 胡志強 郝龍斌 韓國瑜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：退休軍公教總會開大會 胡志強：黨魁選舉開放投票


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.