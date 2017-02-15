里長嗆「市長能不能等」 柯P：還有6年、我比郝快
面對里長嗆「我是里長沒有任期，不知道市長你能不能等」，柯文哲也立刻回擊「還有6年，不用擔心，我速度比郝龍斌快。」（記者沈佩瑤攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府今舉行106年度第一次里長座談會，共有17位來自文山區的里長參與座談。興昌里里長吳融昊提出「建請將原滯洪池用地儘早規劃為公園用地並設置區民活動中心」一案，因市府表示還需經調查分析等程序，明年才會展開都市計畫程序。吳融昊嗆「我是里長沒有任期，不知道市長你能不能等」，柯文哲也立刻回擊「還有6年，不用擔心，我速度比郝龍斌快。」
北市都發局說明，今年將針對此地做調查分析，以及跟地方溝通，明年進入正式都市計畫法令程序，吳融昊向柯嗆「我里長沒有任期，我可以等，但不知道市長能不能等」，上次跟前市長郝龍斌討論8年才定案，現在水利用地已經公告完成，不知道是哪個幕僚建議重新檢討。
柯文哲則說，被當成水利地徵收較沒「錢途」，計畫變更反而對地方會更好，指示都發局「要跟市民說明沒當成水利地運用比較好、6個月後報告計畫進度。」同時妙回自己還有6年，「我速度很快」，柯也問都發局「難道要等到反攻大陸嗎？能不能快一點」。
吳融昊指出，市府民國58年將萬美街二段與辛亥路四段路口處，劃為辛亥國中預定地，因少子化不蓋學校，因非建築用地無法蓋房子，地主只能蓋臨時鐵皮屋。96年文山區淹水，前市長郝龍斌決定在該地興建調節池，「好不容易經過8年的討論」，到了102確定作為水利用地並公告， 結果現在市府又把滯洪池計畫移到興德里營區，然後告訴地主說「那塊地還要再討論。」
吳融昊說，地主質疑所謂的再討論「會不會又是7、8年？」希望市府可以儘快開始討論，而不要以「將來有機會哪個地方需要用的時候再討論」帶過，地主們不滿意、也很惶恐市府講這句話。吳融昊批評，之前經過7、8年討論，凝聚了大家的共識，跟市府溝通，結果竟是又要調整、重新再檢討，「希望這件事情大家可以好好考慮一下，大家不要這樣弄。」
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