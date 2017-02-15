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港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」

港媒指出，美軍計畫對台出售薩德系統。（路透資料照）

2017-02-15  07:02

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國防部爭取在今年內完成在韓部署戰區高空防禦系統（THAAD，薩德）。據港媒指出，美軍也計畫對台出售薩德系統，將與日本、南韓共同建立反導彈網，形成東亞的「小北約」。

香港《亞洲週刊》刊載台灣前海軍艦長呂禮詩所撰寫的文章，以「美軍擬在台灣部署薩德系統疑雲」為題寫道，部署於中國南方的的彈道飛彈部隊，若以關島為目標，距離最短的「大圓航線」（Great Circle）都將越過台灣新竹、苗栗、台中及南投的空域，若使用薩德系統攔截，可在彈道飛彈仍在助推階段（Boost phase）即可進行攔截，將是台灣部署薩德系統的最佳地點。

據美國《Shephard》軍事網站記者顏文德（Wendell Minnick）表示，台灣有意購入150架傳統起降的F-35A與60架垂直/短場起降的F-35B隱形戰機，取代現役的幻象2000與IDF（經國號）戰機。但美國可能會利用F-35量產不及的藉口，進一步建議台灣購買薩德系統。

文章提到，美國拉攏日、韓部署薩德，可能意在台灣。南韓去年7月同意美國在韓部署薩德系統，去年8月日本防衛省也傳出引進薩德系統的消息，未來第一島鏈日本、南韓，都有可能部署AN/TPY-2機動長程預警雷達系統，或是部署完整的薩德系統，此舉令人揣測在台部署的可能性。

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