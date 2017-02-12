北市庫有120億 柯P：以後可以自己動工
2017-02-12 21:33
〔記者陳紜甄／台北報導〕萬大線CQ840標及CQ850A標，今早在東園國小舉辦動工典禮。台北市長柯文哲出席典禮時表示，這2年上任以來，財務結餘420億，除了還款300億，市府市庫裡面還有現金120億，所以很多建設也不用再去拜託別人，可以靠自己來做。柯還說，之前政府沒錢，都靠政府BOT，因此工程七拖八拖。現在市庫有120億，能靠自己動工就動工。
捷運萬大線第一期工程，首站為中正紀念堂站，經過南海路、萬大路，並穿越果菜市場及新店溪下方，至新北市保順路、保生路接中山路、連城路至金城路。捷運萬大線第一期工程，跨越雙北，共設9個車站及一座平面機廠，總長9.5公里，預估114年完工。萬大線一旦完工通車後，可與營運中的淡水信義線、松山新店線，以及未來的環狀線轉乘，疏解萬華、永和、中和、土城旅運交通時間。
萬大線第一期共設9個車站，其中4個車站位於台北市內，分別是LG01站（捷運中正紀念堂）、LG02站 （植物園）、LG03站 （忠義國小）與LG04站（萬大國小旁）。LG02站 （植物園）已於2014年舉辦動土典禮；今日則是舉辦其他3站與相連隧道工程的動土典禮，工程長度與經費皆較2014年多。柯文哲今表示，萬大線工程共800多億元，今天動工是台北市境內最大的標案，因此意義不同，但他想捷運局應該不會再隨便叫他去動土了。
柯並表示，以北門為中心的「西區門戶計畫」預計今年6月完成，其餘工程包含台北圓環、大龍市場、環南市場都陸續展開；第一果菜市場及魚市場改建也要在今年底開工。另外，蘭州國宅與社子島也預計明年開工。
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