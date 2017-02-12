寒流動員老人造勢 名嘴痛批「國民黨殘餘權貴」

名嘴黃創夏透露有國民黨主席候選人，在寒流來襲之日動員老榮民出門造勢。（資料照，記者鍾泓良攝）

2017-02-12 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉競爭激烈，參選人洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、詹啟賢、韓國瑜紛紛勤跑基層，進行造勢活動。但名嘴黃創夏披露，某位參選人日前前往桃園拜票時，竟在寒流最冷的一天，動員高齡的眷村黨員出門參加政見發表會。

黃創夏今天在臉書發文指出，他近日返回桃園內壢家鄉，「聽到隔壁杯杯說了一個最近國民黨黨主席選舉之爭的『笑話』，讓我這個出身最底層眷村之『低級外省人子弟』，很想對現在的國民黨殘餘權貴家族吐口水！」

黃創夏指出，「那是在寒流最冷的那一天丶而且是最冷的那一個下午。年輕人都不敢出門了，這裡的黨小組卻通知故鄕的老杯杯丶老媽媽說，那位和『黃復興』淵源深厚的殘餘權貴要在附近的國中辦政見發表會，要那些資深黨員動員撐場面⋯」。

黃創夏痛批，「幹！拉票不是登門拜見那些把一輩子都奉獻給國家和國民黨，卻一無所得的老榮民、卻還要8丶90歲的老人家冒著酷寒去當造勢道具？這樣的國民黨舊勢力，如果不被掃到歷史的灰燼中，國民黨永遠沒有救！」