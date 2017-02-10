川普、習近平通話 白宮網站遲未放新聞稿

白宮新聞網站上直到10日都未放上川普與習近平的通話新聞稿。（取自白宮新聞網頁）

2017-02-10 16:17

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國白宮9日指出，美國總統川普當天與中國國家主席習近平通話，不過直到美國時間10日為止，白宮的新聞網站都未放上新聞稿，只用郵寄方式通知媒體，白宮網站上目前僅有川普與阿富汗總統9日的通話新聞稿。相較於跟蔡英文通話後狂發推特、臉書，川普與兩岸領導人通話後的做法令人玩味。

去年12月2日，川普當選美國總統但未就任前，打破美國幾十年來的外交成例，和蔡英文通了電話，並且稱蔡為「台灣總統」，讓中國氣得跳腳，還透過外交途徑表示抗議。川普也在和蔡英文通話後，於個人推特（twitter）上連發兩篇推文，也同步發表在臉書，全球媒體都以大篇幅報導。

美國總統川普1月就職後已經與十幾位世界領導人通了電話。白宮近日公佈的一份名單列出了16人，終於在上任多日後與習近平通話。

美國媒體於美國時間9日下午（台灣時間10日凌晨）開始陸續報導川普與習近平通話的消息，不過直到美國時間10日為止，美國白宮新聞發布網頁都未放上與川普的對話內容，僅以郵寄方式通知媒體。川普的推特和臉書也都未提及相關訊息。

美國白宮的聲明指出，美國總統川普和中國國家主席習近平今天傍晚通了電話，在習近平要求下，川普同意「尊重我們的（美國的）『一個中國』政策」（ The two leaders discussed numerous topics and President Trump agreed, at the request of President Xi, to honor our "one China" policy.）。

熟悉涉外事務人士指出，美國說會遵循「我們的」一個中國政策（"one China" policy），而非中國的一中原則，這是非常關鍵的用字。川普的意思就是不會偏離過去美國一貫的一中政策立場，而不是遵循中國的一中原則。