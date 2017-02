川普、習近平通話 白宮網站遲未放新聞稿

白宮新聞網站上直到10日都未放上川普與習近平的通話新聞稿。(取自白宮新聞網頁)

2017-02-10 16:17

〔記者蘇芳禾/台北報導〕美國白宮9日指出,美國總統川普當天與中國國家主席習近平通話,不過直到美國時間10日為止,白宮的新聞網站都未放上新聞稿,只用郵寄方式通知媒體,白宮網站上目前僅有川普與阿富汗總統9日的通話新聞稿。相較於跟蔡英文通話後狂發推特、臉書,川普與兩岸領導人通話後的做法令人玩味。

去年12月2日,川普當選美國總統但未就任前,打破美國幾十年來的外交成例,和蔡英文通了電話,並且稱蔡為「台灣總統」,讓中國氣得跳腳,還透過外交途徑表示抗議。川普也在和蔡英文通話後,於個人推特(twitter)上連發兩篇推文,也同步發表在臉書,全球媒體都以大篇幅報導。

美國總統川普1月就職後已經與十幾位世界領導人通了電話。白宮近日公佈的一份名單列出了16人,終於在上任多日後與習近平通話。

美國媒體於美國時間9日下午(台灣時間10日凌晨)開始陸續報導川普與習近平通話的消息,不過直到美國時間10日為止,美國白宮新聞發布網頁都未放上與川普的對話內容,僅以郵寄方式通知媒體。川普的推特和臉書也都未提及相關訊息。

美國白宮的聲明指出,美國總統川普和中國國家主席習近平今天傍晚通了電話,在習近平要求下,川普同意「尊重我們的(美國的)『一個中國』政策」( The two leaders discussed numerous topics and President Trump agreed, at the request of President Xi, to honor our "one China" policy.)。

熟悉涉外事務人士指出,美國說會遵循「我們的」一個中國政策("one China" policy),而非中國的一中原則,這是非常關鍵的用字。川普的意思就是不會偏離過去美國一貫的一中政策立場,而不是遵循中國的一中原則。