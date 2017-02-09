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今晚超冷！ 洪秀柱發Q圖提醒大家「柱意保暖」

洪秀柱在臉書分享可愛插圖，提醒大家「柱意保暖」。（圖擷取自洪秀柱臉書）

2017-02-09  15:33

〔即時新聞／綜合報導〕今天氣溫驟降，越晚越冷，國民黨主席洪秀柱在臉書分享可愛插圖，提醒大家「柱意保暖」。

洪秀柱說，出門在外的朋友，要多添加一些衣物，也提醒騎機車的朋友們，記得戴上手套，別讓雙手凍傷了。

洪秀柱說，若家裡有長輩，要特別注意室內的溫度，不要讓我們最愛的家人感冒，入夜後，不論是與家人團聚，還是與好友聚餐，在寒冷的夜晚中務必注意保暖，酒後不開車。

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