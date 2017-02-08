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批小英執政惹民怨 吳敦義：大步邁向重新執政

2017-02-08  21:20

〔記者洪定宏／高雄報導〕前副總統吳敦義今晚在高雄出席餐會時強調，國民黨重新執政的契機已逐漸浮現，因為總統蔡英文執政讓勞方及資方怨聲載道，同婚案也讓多數同胞擔心影響家庭倫理與道德，引發反彈，所以既然有重新執政的機會，國民黨就要大步邁進。

吳敦義強調，如果他當選黨主席，必善用35席立委，與黨中央充分配合，發揮制衡與監督的功能，而中常委、中央委員、黨代表、小組長及國民黨同志，都是國民黨重要的右手，也就是「左膀右臂」的角色。

吳敦義指出，國民黨重新執政的契機已逐漸浮現，因為總統蔡英文執政讓勞方及資方怨聲載道，同婚案也讓多數同胞擔心影響家庭倫理與道德，引發反彈，所以國民黨既然有重新執政的機會，就要大步邁向重新執政的目標。

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  • 吳敦義（左）強調，國民黨重新執政契機已浮現。（記者洪定宏攝）

    吳敦義（左）強調，國民黨重新執政契機已浮現。（記者洪定宏攝）

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