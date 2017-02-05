吳澤成代縣長職 副縣長人選最快週三公布
2017-02-05 13:37
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林聰賢接掌農委會，縣長職由副縣長吳澤成代理，副縣長懸缺，成為外界矚目焦點，吳澤成指出，沒有既定人選，只要是人才都是考慮選項，人事案最快週三公布。
吳澤成代理縣長職後，副縣長的職位空缺，影響地方政局，及明年底縣市首長等選舉的選情，現階段外界傳言，縣府秘書長賴錫祿及縣議員黃適超都是可能人選，有地方人士認為，行政訓練出身的吳澤成，勢必專注政務，副縣長應該找能負擔黨務及選務，且能勤走基層的人才合適。
吳澤成表示，待明後2天收到代理縣長派令後，才能進一步談副縣長的人選安排，最快會在週三縣長交接時公布，人選沒有限定是府內、府外，無任何預設，只要是人才，都是考慮選項。
縣議員邱嘉進認為，人選應專注政務，縣府團隊應該要以穩定縣政發展為優先考量，副縣長人選應該要有相當的行政資歷，才能配合代理縣長推行政務，處理好農地政策及農地徵收地價稅等爭議，如此才能符合縣民期待，否則如果要選立委及縣長的人擔任縣長，心思怎麼會放在縣政上？
宜蘭市長江聰淵與邱嘉進意見一致，更點名賴錫祿行政資歷豐富，是最適合的人選，他說，宜蘭縣主辦的全運會要到了，縣長任期剩兩年，縣內還有很多政務待推動，副縣長非常適合由對縣務熟悉的人擔任；被點名為人選之一的黃適超則有不同看法，他表示，副縣長的人選應該要兼顧選務，才有利於黨政溝通；賴錫祿則低調回應，副縣長需要扮演與外界溝通的角色，他接副縣長是不可能的。（更新14：56分）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 馬桶裡有響尾蛇！ 專家共抓出24條蛇
- 人倫悲劇！父殺3子女後自殺 3死1重傷
- 經典賽影響賽季? 力猛回答有點酸
- 台北燈節「蛋白區」 遇見皮卡丘與卡比獸
- i See Youth延伸5校 助弱勢生溫飽
- 台灣燈會將開跑 臺鹽燈區打環保風
- 謝淑薇再轟核銷問題 網協：已開過說明會 體育署周一回覆
- 警半夜研發「毒品不會跳」 基層叫好
- 日議員提案 補償遭判B、C級戰犯的台籍日本兵
- 中客變少 這些國家來台遊客卻創新高！
- 韋宗成「搶救」林默娘 網友讚：全能邪神改造王！
- 九校選修課程 各具特色
- 羅浮宮攻擊凶嫌傷勢好轉 正式羈押
- 高雄燈會作品聯想紅衣小女孩 觀光局將邀作者討論
- 萌寵退燒？ 少女手捧「稀有寵」 網友驚呆
- 網球》被禁賽一年旅遊、寫書 莎娃：努力的不感到遺憾
- 雲嘉以南空氣紅色警報 民眾宜減少戶外活動
- MLB》專家驚艷！大都會菜鳥這顆曲球轉速高達三千（影音）
- 花蝴蝶火大嗆前未婚夫 怒燒770萬婚紗
- 家長當志工 打造綠意竹市幼
- 路跑》香川丸龜半馬賽 兩台將跑出世大運參賽成績
- 外資回頭了 元月淨匯入26億美元
- 熊大怎麼了？ 氣球消氣慘變「藍瘦香菇」
- 電子票證學生證 花東拚今年普及
- 謝哲青出國屯扭蛋 老婆鐵青逼問價格
- 超冏！川普2度甩開嬌妻手 梅蘭妮亞又尷尬了...
- Lara吉他彈不好 牽拖張傑
- MLB》王建民之後……洋基農場養不出王牌
- 大園汽電管破 2噸重油染老街溪
- 少女搭雲霄飛車被甩飛慘死 網友：中國製造、非常危險
- 台北燈節人車壅塞 武昌、延平段晚間6時起交管
- 北市大樓外牆施工 工人從15樓摔下身亡
- 雷神背叛漫威變超人！被美國隊長蜘蛛人「追殺」
- 「花在彰化」 入園人數突破70萬人次
- 中職》唐肇廷、鄧志偉展愛心 參加公益餐會同樂
- （影音）粉絲好瘋狂！OL脫衣乳壓 熟女爽貼小龜頭
- NBA》關鍵時刻放槍 柯瑞這一球太傷（影音）
- 苗栗火旁龍點睛 祥龍競技旺山城
- 貝克漢承認因「封爵」夢碎 寫信飆罵評選委員
- 人生萬花筒 朋友是老的好
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：吳澤成代縣長職 副縣長人選最快週三公布
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分