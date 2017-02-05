| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

吳澤成代縣長職 副縣長人選最快週三公布

2017-02-05  13:37

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林聰賢接掌農委會，縣長職由副縣長吳澤成代理，副縣長懸缺，成為外界矚目焦點，吳澤成指出，沒有既定人選，只要是人才都是考慮選項，人事案最快週三公布。

吳澤成代理縣長職後，副縣長的職位空缺，影響地方政局，及明年底縣市首長等選舉的選情，現階段外界傳言，縣府秘書長賴錫祿及縣議員黃適超都是可能人選，有地方人士認為，行政訓練出身的吳澤成，勢必專注政務，副縣長應該找能負擔黨務及選務，且能勤走基層的人才合適。

吳澤成表示，待明後2天收到代理縣長派令後，才能進一步談副縣長的人選安排，最快會在週三縣長交接時公布，人選沒有限定是府內、府外，無任何預設，只要是人才，都是考慮選項。

縣議員邱嘉進認為，人選應專注政務，縣府團隊應該要以穩定縣政發展為優先考量，副縣長人選應該要有相當的行政資歷，才能配合代理縣長推行政務，處理好農地政策及農地徵收地價稅等爭議，如此才能符合縣民期待，否則如果要選立委及縣長的人擔任縣長，心思怎麼會放在縣政上？

宜蘭市長江聰淵與邱嘉進意見一致，更點名賴錫祿行政資歷豐富，是最適合的人選，他說，宜蘭縣主辦的全運會要到了，縣長任期剩兩年，縣內還有很多政務待推動，副縣長非常適合由對縣務熟悉的人擔任；被點名為人選之一的黃適超則有不同看法，他表示，副縣長的人選應該要兼顧選務，才有利於黨政溝通；賴錫祿則低調回應，副縣長需要扮演與外界溝通的角色，他接副縣長是不可能的。（更新14：56分）

廣告
  • 即將代理宜蘭縣長的吳澤成指出，副縣長人選最快週三公布。（資料照，記者林敬倫攝）

    即將代理宜蘭縣長的吳澤成指出，副縣長人選最快週三公布。（資料照，記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 副縣長 吳澤成
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：吳澤成代縣長職 副縣長人選最快週三公布


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.