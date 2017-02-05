吳澤成代縣長職 副縣長人選最快週三公布

2017-02-05 13:37

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林聰賢接掌農委會，縣長職由副縣長吳澤成代理，副縣長懸缺，成為外界矚目焦點，吳澤成指出，沒有既定人選，只要是人才都是考慮選項，人事案最快週三公布。

吳澤成代理縣長職後，副縣長的職位空缺，影響地方政局，及明年底縣市首長等選舉的選情，現階段外界傳言，縣府秘書長賴錫祿及縣議員黃適超都是可能人選，有地方人士認為，行政訓練出身的吳澤成，勢必專注政務，副縣長應該找能負擔黨務及選務，且能勤走基層的人才合適。

吳澤成表示，待明後2天收到代理縣長派令後，才能進一步談副縣長的人選安排，最快會在週三縣長交接時公布，人選沒有限定是府內、府外，無任何預設，只要是人才，都是考慮選項。

縣議員邱嘉進認為，人選應專注政務，縣府團隊應該要以穩定縣政發展為優先考量，副縣長人選應該要有相當的行政資歷，才能配合代理縣長推行政務，處理好農地政策及農地徵收地價稅等爭議，如此才能符合縣民期待，否則如果要選立委及縣長的人擔任縣長，心思怎麼會放在縣政上？

宜蘭市長江聰淵與邱嘉進意見一致，更點名賴錫祿行政資歷豐富，是最適合的人選，他說，宜蘭縣主辦的全運會要到了，縣長任期剩兩年，縣內還有很多政務待推動，副縣長非常適合由對縣務熟悉的人擔任；被點名為人選之一的黃適超則有不同看法，他表示，副縣長的人選應該要兼顧選務，才有利於黨政溝通；賴錫祿則低調回應，副縣長需要扮演與外界溝通的角色，他接副縣長是不可能的。（更新14：56分）