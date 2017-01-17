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不選新北？ 親賴人士：賴清德的目標在2024大選

2017-01-17  19:51

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德在訪日行程中，被問及是否角逐2020年總統大選，巧妙回應：「一切都是傳說」，然而親賴人士指出，賴清德目前連參選新北市長都不考慮，因他著重的是2024年的總統大選，任職中央一事，現在也不急於一時。

據《風傳媒》報導，台南市長賴清德親近人士今（17）日透露，現階段賴清德旨在做好維冠原地重建工程、鐵路地下化土地徵收、與配合交通部應辦事項，因此不打算離開台南、不參選新北市長、也不擔任中央任何職務。

親賴人士進一步指出，針對參選新北市長一事，儘管賴清德拒絕，但若是只有他出馬黨內才有勝算機會的話，賴恐須背負壓力出選，但在他任滿後，一定會有機會進中央，所以不急於一時答應，賴清德目標在於出戰2024年的總統大選。

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  • 賴清德否認參選2020年總統大選，但親賴人士今指出，他的目標放在2024年角逐總統之位。（資料照，洪瑞琴攝）

    賴清德否認參選2020年總統大選，但親賴人士今指出，他的目標放在2024年角逐總統之位。（資料照，洪瑞琴攝）

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