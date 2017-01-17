暗酸其他發言人？柯文哲：北市發言人講實話就可

2017-01-17 12:01

〔記者何世昌／台北報導〕北市府發言人林鶴明本月底離職，副發言人劉奕霆預計二月真除為發言人。但外界批評劉的媒體、政治資歷雙低，不夠格升任北市府發言人。對此，台北市長柯文哲今聯訪時，意有所指表示，「我們發言人壓力比較低，只要講實話就可以。」

台北市長柯文哲今赴木柵翠湖公園出席「生態化公園發表會」活動，會後接受媒體聯訪。媒體詢問，市府發言人選凸顯市府缺人才庫。對此柯文哲回應，林鶴明離職總要有人先代理；劉奕霆暫代後，代到習慣就真除，這也沒什麼，強調人事本來就無定型。

媒體進一步追問，但劉奕霆媒體、政治資歷相較新北市府、台中市府發言人均嫌不足。柯文哲則脫口表示，「我們發言人壓力比較低，只要講實話就可以」；政治資歷落差，這也還好，先做做看，有問題再講。

媒體反問柯，那哪些市府發言人不需講實話？柯文哲竟愣住、蹙眉沈默五秒後，仍未回應。

另外，曾被柯形容與「每天都在跟洪智坤互相毀滅」的政風處長劉明武也將告別北市府，也證實將投入行政院、同樣任職十三職等的政風處長。對此柯文哲表示，政風處屬於一條鞭系統，法務部廉政署直接管轄，做滿六年屆期被調動；任職時間到了，法務部自己有調動系統，強調與北市府無關。

對於「柯團隊離去一半」，柯文哲坦然說，已任期兩年，這也滿正常，人本來就來來去去。