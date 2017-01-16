暴力接機後... 黃之鋒搭上白狼朋友的計程車
2017-01-16 13:19
〔即時新聞／綜合報導〕日前「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港議員羅冠聰等人應邀來台參訪，7日凌晨抵達桃園機場時，遭到黑道與統派人士「暴力接機」，「白狼」張安樂之子張瑋等人也涉及此案。在此之後，黃之鋒15日前往電台接受訪問途中，卻意外搭上白狼朋友的計程車。
根據聯合報系《轉角國際》的文章提到，15日上午黃之鋒離開天母的旅館，前後有警車護送下，與台灣的聯絡人一同搭乘計程車前往電台訪問。但計程車卻遲到將近半小時，待命的警官也不懂為何在警方開道導引下還會迷路。接待黃之鋒的電台工作人員還開玩笑說，該不會司機是跟上次打他的那些黑衣人同一掛的吧？
文章提到，與黃一起搭車的台灣聯絡人說，「那台計程車的司機，是白狼的朋友...」。當計程車司機得知乘客是黃之鋒後，像是看到明星一樣興奮，還拿出與白狼的合照與黃分享，原本想打電話通知白狼的保鑣，分享載到「明星」的喜訊，但隨即被勸阻，黃也只能在後座苦笑。黃之鋒事後表示，他不會感到害怕，甚至還有點興奮。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 立委批「棒子不夠大」
- 50部哈雷替小英開道 姚文智：輸人不輸陣
- 提案開放區長政務任命遭批綁樁 綠委槓上藍委
- 星期專訪》警署長陳國恩:幫派染黑民主 禁警和稀泥
- 暴力接機後... 黃之鋒搭上白狼朋友的計程車
網友回應
熱門新聞
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- NBA》一人切入三人假摔 網友推爆：這輩子沒見過！（影音）
- 〈生活OK繃〉生栗子冬眠 更香甜
- 宜蘭行口老旅店 變身文創新地標
- 桃園燈會主燈「幸福起家」 12米公雞高鳴
- 01/16 各報重點新聞一覽
- 健保卡在地製 埔里18日上路
- 復健良好 詹智堯開季OK的
- 校長宿舍群活化 楊梅故事園區明年5月完工
- 撞死「物理界奇才」 肇逃惡男殺人罪起訴
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- 楊梅體育園區 4月申請核准徵地
- 黨產會：追查婦聯會 大溪檔案成關鍵
- 健康充電站
- 高雄四大燈會迎金雞 打造幸福燈城
- 麥竂車禍肇事責任 警找行車記錄器釐清
- 信520重返小巨蛋 發夢順便辦婚宴
- 過年要精彩 Apple新推APP玩味十足
- 衝撞縣府辦公大樓 酒駕男肇禍函送偵辦
- （影音）鮮肉團禁愛分手女友 晚上看謎片發洩
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 President tips textiles in San Francisco
- 留住網球人才 嘉縣網委會義務指導
- 拚連任》柯P「轉性」打組織戰 綠議員譏「下凡」
- 桃園賞插畫 跟貓靈、魏德聖對談 明起索票
- 麥當勞加速改革 試圖趕上速食業趨勢
- 孫翠鳳轉職 成現代劇新鮮人
- 自由廣場》立專法再公投 解決婚姻平權爭議
- F-16性能提升 首批4架今進廠
- 連拚2場快抽筋 東泰首度晉8強
- 自己人打自己人！空軍小兵槓上士官長
- 新明市場前 分隔島變「垃圾島」
- 後龍「秘境」童趣公園 髒亂長雜草
- 為一顆鹹蛋打一架 女受刑人判拘役35天
- 《小檔案》慈護宮俗稱媽祖廟
- 日本大雪造奇景 路邊驚見「急凍人」！
- NBA》明日「雙士」戰鑲金 票價竟喊到164萬！
- 全中國都吃得到！千年古鎮用工業原料做調味料…
- 寒門孝子射雙金 父撒手生活陷困
- 韓遊客夜市遭扒 警靠2張照片就破案
- 網路交損友 單親媽上當失財驚魂
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：暴力接機後... 黃之鋒搭上白狼朋友的計程車
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分