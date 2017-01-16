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暴力接機後... 黃之鋒搭上白狼朋友的計程車

2017-01-16  13:19

〔即時新聞／綜合報導〕日前「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港議員羅冠聰等人應邀來台參訪，7日凌晨抵達桃園機場時，遭到黑道與統派人士「暴力接機」，「白狼」張安樂之子張瑋等人也涉及此案。在此之後，黃之鋒15日前往電台接受訪問途中，卻意外搭上白狼朋友的計程車。

根據聯合報系《轉角國際》的文章提到，15日上午黃之鋒離開天母的旅館，前後有警車護送下，與台灣的聯絡人一同搭乘計程車前往電台訪問。但計程車卻遲到將近半小時，待命的警官也不懂為何在警方開道導引下還會迷路。接待黃之鋒的電台工作人員還開玩笑說，該不會司機是跟上次打他的那些黑衣人同一掛的吧？

文章提到，與黃一起搭車的台灣聯絡人說，「那台計程車的司機，是白狼的朋友...」。當計程車司機得知乘客是黃之鋒後，像是看到明星一樣興奮，還拿出與白狼的合照與黃分享，原本想打電話通知白狼的保鑣，分享載到「明星」的喜訊，但隨即被勸阻，黃也只能在後座苦笑。黃之鋒事後表示，他不會感到害怕，甚至還有點興奮。

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  • 黃之鋒15日前往電台接受訪問途中，卻意外搭上白狼朋友的計程車。（資料照，記者簡榮豐攝）

    黃之鋒15日前往電台接受訪問途中，卻意外搭上白狼朋友的計程車。（資料照，記者簡榮豐攝）

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