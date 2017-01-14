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隨訪記者要一例一休 小英：先向公司反映

2017-01-14  16:32

〔記者李欣芳／台北報導〕總統蔡英文13日結束中美洲行程，離開薩爾瓦多，飛往美國舊金山過境。蔡總統在機上與媒體聊天，有記者向總統表明需要一例一休，總統回說「那你不必跟我說啊，你去跟你老闆說嘛，台灣就是這樣，勞方都不自己去跟資方說，就是來跟政府抗議」，她認為政府公親變事主，要媒體自立自強，總統府今天下午表示，總統的意思是勞基法修法後，已有相關休假規定，目前是宣導期，記者可以先向公司反映。

總統府說，毫無疑問的，政府推動勞基法修正後，保障了勞工更多權益，就是希望勞工多休息。現在修法後，資方發出很多聲音，這表示修法對勞工的保障是實質的。在新法的保障下，勞工當然可以合法向資方爭取更多權益。而任何需要勞工部門協助的地方，政府也有責任協助勞工朋友保障自己的權益。

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  • 蔡英文總統（左）「英捷專案」順利完成，已離開薩爾瓦多飛抵美國舊金山。（資料照，記者朱沛雄攝）

    蔡英文總統（左）「英捷專案」順利完成，已離開薩爾瓦多飛抵美國舊金山。（資料照，記者朱沛雄攝）

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相關關鍵字： 一例一休 勞基法修正 小英 英捷專案
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