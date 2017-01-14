郝龍斌要蔡英文辭總統 反被網友嗆到爆
2017-01-14 10:41
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌昨針對「瓜地馬拉稱蔡英文為『台灣總統』」在臉書po文，要蔡英文「若不愛不認，就請放手中華民國」，希望擔任「台灣共和國總統」，那麼就應辭去「中華民國總統」。此po文遭PTT八卦板上的網友噓爆，並反嗆郝龍斌：「你爸還跑去中國唱中共國歌咧！」
郝龍斌寫道：「道不同，不相為謀；路不同，各走各路。中華民國，若不愛不認，就請放手。不管奧蒂嘉總統是否錯稱，但你認了，而你的黨還沾沾自喜。」並且表示，若蔡英文希望擔任「台灣共和國總統」就應辭去「中華民國總統」、總統豈能雙重國籍跟雙重人格？請放過你不愛的「中華民國」吧！更嗆聲：「只有捍衛國家、讓人民富足的領導人，才會讓人一直懷念。而你蔡英文總統，捍衛的是那個國家？
網友們看了以後砲火全開，紛紛留言嗆他：「立委落選人出來搏版面了」、「那麼愛中國不會移民過去喔」、「辭去再選一次你們還是輸啦」。許多網友拿出郝柏村過去的行為嗆郝龍斌：「先跟你爸說吧」、「老爸都叛國，這腦殘還在發廢文」、「你爸還跑去中國唱中共國歌咧」。更有網友表示：「請國民黨放過台灣人」、「請中華民國放過台灣」、「台灣你不愛也請放手，帶著你全家大小游去對岸」。
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