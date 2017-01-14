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郝龍斌要蔡英文辭總統 反被網友嗆到爆

2017-01-14  10:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌昨針對「瓜地馬拉稱蔡英文為『台灣總統』」在臉書po文，要蔡英文「若不愛不認，就請放手中華民國」，希望擔任「台灣共和國總統」，那麼就應辭去「中華民國總統」。此po文遭PTT八卦板上的網友噓爆，並反嗆郝龍斌：「你爸還跑去中國唱中共國歌咧！」

郝龍斌寫道：「道不同，不相為謀；路不同，各走各路。中華民國，若不愛不認，就請放手。不管奧蒂嘉總統是否錯稱，但你認了，而你的黨還沾沾自喜。」並且表示，若蔡英文希望擔任「台灣共和國總統」就應辭去「中華民國總統」、總統豈能雙重國籍跟雙重人格？請放過你不愛的「中華民國」吧！更嗆聲：「只有捍衛國家、讓人民富足的領導人，才會讓人一直懷念。而你蔡英文總統，捍衛的是那個國家？

網友們看了以後砲火全開，紛紛留言嗆他：「立委落選人出來搏版面了」、「那麼愛中國不會移民過去喔」、「辭去再選一次你們還是輸啦」。許多網友拿出郝柏村過去的行為嗆郝龍斌：「先跟你爸說吧」、「老爸都叛國，這腦殘還在發廢文」、「你爸還跑去中國唱中共國歌咧」。更有網友表示：「請國民黨放過台灣人」、「請中華民國放過台灣」、「台灣你不愛也請放手，帶著你全家大小游去對岸」。

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  • 郝龍斌昨在臉書po文，為了瓜地馬拉總統奧蒂嘉稱蔡英文為「台灣總統」，要求她辭「中華民國」總統、放過「中華民國」。（資料照，記者陳志曲攝）

    郝龍斌昨在臉書po文，為了瓜地馬拉總統奧蒂嘉稱蔡英文為「台灣總統」，要求她辭「中華民國」總統、放過「中華民國」。（資料照，記者陳志曲攝）

  • 郝柏村於2014年時接受中國央視專訪，竟高唱中國國歌《義勇軍進行曲》、說「要消滅台獨主義」、「學運是暴力行為」。（資料照，記者方賓照攝）

    郝柏村於2014年時接受中國央視專訪，竟高唱中國國歌《義勇軍進行曲》、說「要消滅台獨主義」、「學運是暴力行為」。（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 中華民國 台灣共和國 奧蒂嘉 總統 蔡英文 郝龍斌
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