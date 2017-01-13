高鐵南延屏東900億元只省9分鐘？ 政院向屏縣府澄清
2017-01-13 22:14
〔記者侯承旭／屏東報導〕媒體報導，高鐵延伸到屏東需斥資900億元，卻只省了9分鐘，引發議論，行政院官員傍晚致電屏東縣政府，澄清相關數據是多年前的資訊，已造成誤解。
屏東縣長潘孟安連日來針對高鐵應南延屏東發表言論，呼籲中央官員應走出冷氣房，實際感受屏東交通之不便。屏東多位民進黨籍立委也發聲，質疑交通部將屏東人視為二等公民。
媒體今天報導，交通部高鐵局透露若高鐵延伸至屏東，至少需花費900億元以上，卻只能節省9分鐘。
據了解，行政院官員今天傍晚聯繫屏東縣政府，澄清上述說法並非最新數據，縣府也表達爭取高鐵的堅定立場。
交通部隨後也發布新聞稿指出，高鐵局對於高鐵南延屏東所進行的初步評估，尚屬未成熟之草案，相關數據都是多年前所做，已不符現行區域發展之現狀與需求，據此引述恐造成誤解，特別提出澄清。
交通部強調，充分了解屏東縣長、各級民代及縣民的需求與期盼，已經指示高鐵局進行正式可行性評估，對各種方案進行技術、市場、法律、土地、經濟、財務與環境等研究，完成後即呈報交通部核轉行政院核定。
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