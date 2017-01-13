國民黨主席四強爭霸 洪秀柱：絕對是好事
2017-01-13 11:40
〔記者周敏鴻／桃園報導〕紀念故總統蔣經國逝世29週年，國民黨主席洪秀柱上午前往謁靈，對於黨主席之爭從「三強鼎立」到「四強爭霸」，洪秀柱說，大家一起來絕對是好事，當國民黨面臨困境的時候，有人願意承擔，都是好事、都要肯定，大家要多喝采，給予鼓勵。
洪秀柱率數十位中央、地方黨部人員追思故總統蔣經國，她說，她向經國先生報告：「希望保佑這個黨，保佑這個國家。」
洪秀柱被問到「是否對現今國民黨處境感到憂心」，她回應，當然會，因為很多人對黨都有期盼，希望國民黨能重新再起，因為大家都知道這個社會少不了中國國民黨。
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