吳敦義自認能整合國民黨 郝柏村這樣說…

前行政院長郝柏村（前）由兒子郝龍斌（後排中）陪同謁靈。（記者周敏鴻攝）

2017-01-13 11:17

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前行政院長郝柏村上午由兒子郝龍斌陪同，前往桃園市大溪區謁靈，追思故總統蔣經國。對於媒體提問「前副總統吳敦義說自己有能力整合這個黨」，郝柏村似乎沒聽清楚地回應，「他最好是可以整合這個黨」，讓一旁的郝龍斌尷尬地補充說：「他（指郝柏村）沒有聽清楚」。

郝柏村盛讚，蔣經國建立的廉能政府，以台灣人民的利益為優先考量，加上個人勤儉與政治作為，值得後代政治人物效法。

「當然支持他！」郝柏村對於郝龍斌參選國民黨主席表示力挺，他說，他不是以父親的角度來支持郝龍斌，而完全是以一個黨員的身分支持郝龍斌。

郝柏村推薦，郝龍斌沒有個人得失，並且對黨奉獻犧牲，且沒有特權觀念，加上政治經歷完整，相信郝龍斌有能力重振國民黨，也希望獲得大家的支持。