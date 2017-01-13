| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

吳敦義自認能整合國民黨 郝柏村這樣說…

前行政院長郝柏村（前）由兒子郝龍斌（後排中）陪同謁靈。（記者周敏鴻攝）

2017-01-13  11:17

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前行政院長郝柏村上午由兒子郝龍斌陪同，前往桃園市大溪區謁靈，追思故總統蔣經國。對於媒體提問「前副總統吳敦義說自己有能力整合這個黨」，郝柏村似乎沒聽清楚地回應，「他最好是可以整合這個黨」，讓一旁的郝龍斌尷尬地補充說：「他（指郝柏村）沒有聽清楚」。

郝柏村盛讚，蔣經國建立的廉能政府，以台灣人民的利益為優先考量，加上個人勤儉與政治作為，值得後代政治人物效法。

「當然支持他！」郝柏村對於郝龍斌參選國民黨主席表示力挺，他說，他不是以父親的角度來支持郝龍斌，而完全是以一個黨員的身分支持郝龍斌。

郝柏村推薦，郝龍斌沒有個人得失，並且對黨奉獻犧牲，且沒有特權觀念，加上政治經歷完整，相信郝龍斌有能力重振國民黨，也希望獲得大家的支持。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 郝柏村 郝龍斌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：吳敦義自認能整合國民黨 郝柏村這樣說…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.