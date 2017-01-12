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奈及利亞禁互動、趕我辦事處 外交部譴責抗議

2017-01-12  11:25

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐奈及利亞辦事處，遭當局要求從「拆牌更名，遷出首都」，並禁止與我國進行任何官方互動。外交部對此嚴正抗議，批評奈國政府企圖混淆國際視聽。

綜合媒體報導，奈及利亞近日與中國簽署「堅持一個中國原則」聲明，承認台灣為中國領土，禁止奈國官員與機構與我進行官方交流，辦事處也將更名並從首都阿布加遷往大城拉哥斯。

外交部發言人王佩玲表示，台灣與奈國進行的是實質經貿關係，雙方從未建交。如今奈國配合中國召開記者會，聲稱台灣是中國的一部份，斷絕與我方的外交活動，對如此企圖混淆國際視聽的做法，外交部予以譴責和抗議。

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  • 奈國總統與中國外交部長王毅會面。（路透）

    奈國總統與中國外交部長王毅會面。（路透）

  • 外交部發言人王珮玲表示，針對奈及利亞矮化我國的行為，外交部予以譴責和抗議。（記者王藝菘攝）

    外交部發言人王珮玲表示，針對奈及利亞矮化我國的行為，外交部予以譴責和抗議。（記者王藝菘攝）

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