奈及利亞禁互動、趕我辦事處 外交部譴責抗議

2017-01-12 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐奈及利亞辦事處，遭當局要求從「拆牌更名，遷出首都」，並禁止與我國進行任何官方互動。外交部對此嚴正抗議，批評奈國政府企圖混淆國際視聽。

綜合媒體報導，奈及利亞近日與中國簽署「堅持一個中國原則」聲明，承認台灣為中國領土，禁止奈國官員與機構與我進行官方交流，辦事處也將更名並從首都阿布加遷往大城拉哥斯。

外交部發言人王佩玲表示，台灣與奈國進行的是實質經貿關係，雙方從未建交。如今奈國配合中國召開記者會，聲稱台灣是中國的一部份，斷絕與我方的外交活動，對如此企圖混淆國際視聽的做法，外交部予以譴責和抗議。