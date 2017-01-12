蔡英文贈瓜國3萬書包 盼學童「開心揹著上學」

蔡總統當地時間11日，會晤瓜地馬拉總統莫拉萊斯，並互贈勳章。（中央社）

2017-01-12 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統於當地時間11日上午抵達瓜地馬拉，隨後與瓜國總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）雙邊會晤，會後蔡總統提到，為配合瓜國施政主軸，給予瓜國協助方面，主要聚焦在基礎建設、醫療衛生，與教育三大主軸，包括致贈醫療藥品、3萬個書包，以及協助CA-9號公路工程計畫。

《東森新聞雲》報導，小英總統表示，為配合瓜國政府施政主軸，在給予協助方面，以基礎建設、醫療衛生與教育為主。在基礎建設上，最重要的合作項目之一，是2008年展開的「CA-9號公路」興建工程，目前已完成兩階段，第三階段也在密切進行中，後續工程將分階段協商，小英總統也說，「相信一定時間後，會有合作計劃」。

在醫療藥品方面，兩批醫療藥品皆已送達，協助瓜國醫療相關問題，未來國科會、台大專家也會一同合作，提升當地醫療衛生品質。至於教育方面，小英總統指出，這次出訪已帶1000個書包，以支持瓜國第一夫人的慈善工作，總數3萬個書包也會盡速送達，讓小朋友能開心揹著上學。