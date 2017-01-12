| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

蔡英文贈瓜國3萬書包 盼學童「開心揹著上學」

蔡總統當地時間11日，會晤瓜地馬拉總統莫拉萊斯，並互贈勳章。（中央社）

2017-01-12  10:04

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統於當地時間11日上午抵達瓜地馬拉，隨後與瓜國總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）雙邊會晤，會後蔡總統提到，為配合瓜國施政主軸，給予瓜國協助方面，主要聚焦在基礎建設、醫療衛生，與教育三大主軸，包括致贈醫療藥品、3萬個書包，以及協助CA-9號公路工程計畫。

《東森新聞雲》報導，小英總統表示，為配合瓜國政府施政主軸，在給予協助方面，以基礎建設、醫療衛生與教育為主。在基礎建設上，最重要的合作項目之一，是2008年展開的「CA-9號公路」興建工程，目前已完成兩階段，第三階段也在密切進行中，後續工程將分階段協商，小英總統也說，「相信一定時間後，會有合作計劃」。

在醫療藥品方面，兩批醫療藥品皆已送達，協助瓜國醫療相關問題，未來國科會、台大專家也會一同合作，提升當地醫療衛生品質。至於教育方面，小英總統指出，這次出訪已帶1000個書包，以支持瓜國第一夫人的慈善工作，總數3萬個書包也會盡速送達，讓小朋友能開心揹著上學。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：蔡英文贈瓜國3萬書包 盼學童「開心揹著上學」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.