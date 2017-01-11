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韓國瑜要選黨主席？ 網友獻計：蔣經國最關心農民

2017-01-11  16:23

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜下午發出聲明，證實今已依公司法規定，向董事會提出請辭總經理職務，據傳，他下午親口向電視台證實，將參選國民黨主席。鑑於郝、吳、柱三人皆打「經國牌」，網友們得知韓國瑜要角逐藍營黨魁以後，已經幫他想好「經國與我」的台詞。

臉書粉絲頁「肯腦濕的人生相談室」轉發韓國瑜的新聞，並且獻上現成的「經國與我」台詞：「以前經國總統最愛逛菜七訝、最關心農民，選我準沒錯。（哽咽）」有網友笑稱：「乾脆讓蔣經國當選好了，有事情問就躑筊，躑筊時開直播公開，都沒爭議。」

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  • 據傳，韓國瑜口頭向電視台證實將參選國民黨主席。（資料照，記者廖振輝攝）

    據傳，韓國瑜口頭向電視台證實將參選國民黨主席。（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 北農 國民黨主席選舉 蔣經國 郝吳柱 韓國瑜
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