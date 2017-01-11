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尼加拉瓜總統就職 蔡英文坐奧蒂嘉妻旁

尼加拉瓜總統奧蒂嘉就職典禮，蔡英文總統座位就在奧蒂嘉伉儷旁。（記者蘇永耀攝）

2017-01-11  08:10

〔即時新聞／綜合報導〕今日是尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的總統就職典禮，將展開他連任總統的第3個任期，總統蔡英文是就職典禮貴賓，座位就在奧蒂嘉伉儷旁，蔡總統與奧蒂嘉中間隔著副總統穆利優，她是奧蒂嘉妻子。蔡總統右邊則是薩爾瓦多總統桑契斯。

奧蒂嘉今日就任他總統的第3個任期，副總統是他夫人穆里歐（Rosario Murillo），目前已連續擔任總統10年。奧蒂嘉在去年11月贏得總統選舉，連任成功，新任期到2022年屆滿。

此次出席就職典禮的貴賓，包括台灣總統蔡英文、薩爾瓦多總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）和玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）等。

奧蒂嘉於1985年當過總統，2006年、2011年和2016年，連續3個任期當選，外界分析，他的夫人、同時也是副總統的穆里歐將更為鞏固對尼加拉瓜的統治。

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  • 總統蔡英文參加奧蒂嘉總統就職典禮。（中央社）

    總統蔡英文參加奧蒂嘉總統就職典禮。（中央社）

  • 總統蔡英文是奧蒂嘉總統就職典禮貴賓。圖為9日當地晚間蔡英文與奧蒂嘉（左）會面，進行雙邊會談。（中央社）

    總統蔡英文是奧蒂嘉總統就職典禮貴賓。圖為9日當地晚間蔡英文與奧蒂嘉（左）會面，進行雙邊會談。（中央社）

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