年金改革議題延燒 王定宇：不要再製造對立
2017-01-10 10:25
〔記者吳俊鋒／台南報導〕年金改革議題延燒，坊間一直有LINE轉傳的資訊，指控政府的不義，立委王定宇連續2天透過FB以打臉文，更輔助圖表說明，反駁這些錯誤的消息，他怒斥「還在製造社會對立嗎？」，希望大家用力分享，扮演「謠言終結者」，網友回響熱烈。
王定宇昨天在臉書先以「分享一個鬼扯抹黑笑話給大家」為題PO文，有自稱是支持者傳來的LINE，控訴他砍掉軍人子女教育補助經費，月退4萬，無錢使，流淚、想不開…。
王定宇直接回對方耍無知，子女教育補助費根本沒有刪，可見所說得困境是謊言，他強調，真相是砍掉退將轉服國營事業的肥貓雙薪。
今天上午，王定宇又在臉書PO文，打臉以「李熬大師找出元兇」為名的LINE訊息，駁斥立委、政務官有18％的不實指控。
王定宇說，謠言整個都反了，民選民代沒有18％，國民黨的萬年老民代才有18％，而且是民進黨要改革政務官不合理的18％。
王定宇還附上圖表，輔助說明自肥18％的是國民黨，年金改革刻不容緩，但尚未定案，網路謠言卻已滿天飛，他希望有心人士勿再製造對立，大家一起實現社會正義。
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