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抵尼受夾道歡迎 蔡總統：奧蒂嘉是台灣老朋友

2017-01-10  09:33

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統於當地時間9日傍晚抵達尼加拉瓜，由總統顧問孟卡達接機。孟卡達在致詞表示，舉國歡迎、感謝蔡總統到來，小英總統也在抵尼聲明中表示，台尼關係一向密切友好，奧蒂嘉更是台灣的老朋友，也期待與尼國總統夫婦，就提升兩國關係、共同關切議題交換意見。

《中央社》報導，總統此行應邀出席尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega），與第一夫人穆麗優（Rosario Murillo）的就職典禮。昨日傍晚抵尼時，由孟卡達恭迎，總統府發言人黃重諺表示，依照尼國制度，這是非常正式的安排。

孟卡達在致詞時，除代表尼加拉瓜獻上誠摯歡迎，也感謝小英總統百忙之中蒞臨。小英總統也說，很榮幸應邀參加尼國總統夫婦的就職典禮，也代表台灣向尼國政府、人民表達誠摯問候。

小英總統抵尼時表示，早聽說尼國有火山、湖泊國度的美譽，終於踏上尼加拉瓜土地，她還說，台尼關係一向密切友好，奧蒂嘉更是台灣的老朋友，她也指出「這幾年來台尼兩國的政治、經濟、文化等方面的交流更加密切頻繁，這次來訪，期待針對雙方的合作交流有更密切的討論，也期待與奧蒂嘉及穆麗優，就提升兩國關係以及共同關切的議題交換意見」，持續深化雙邊關係，增進人民福祉。

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  • 總統蔡英文當地時間9日率團抵達尼加拉瓜訪問，尼國總統奧蒂嘉的顧問孟卡達到場接機。（中央社）

    總統蔡英文當地時間9日率團抵達尼加拉瓜訪問，尼國總統奧蒂嘉的顧問孟卡達到場接機。（中央社）

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