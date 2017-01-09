記者會提蔣經國這件事 吳敦義不禁哽咽
2017-01-09 10:16
前副總統吳敦義9日召開記者會，宣布參選中國國民黨主席，致詞時一度哽咽。（記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義今天召開記者會，宣布參選國民黨黨主席，會中他提到蔣經國對他的提拔，不禁哽咽。
吳敦義訴說自己與蔣經國的相識經過，吳指出，民國61年，蔣經國擔任行政院院長與國民黨黨主席。那一年秋天，蔣經國請中央黨部主任李煥約見他到中央黨部，告知他蔣經國在常會中指示，明年台北市議會議員改選，黨要多提名優秀台籍青年。
吳敦義說，蔣經國特別要李煥到主席辦公室，拿了一張條子，親筆寫下吳敦義三個字。話說至此，吳敦義不禁哽咽。吳說，當時李煥說要讓年輕人有希望，這句話至今迴盪在他耳邊，數十年沒忘。
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