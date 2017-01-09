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叛逃者張憲義越洋述心路 CIA見面地點曝光...

前中科院核研所副所長張憲義在1988年叛逃美國。圖為張憲義在美接受學者陳儀深口述歷史訪談時的留影。（資料照，陳儀深提供）。

2017-01-09  09:54

〔記者羅添斌／台北報導〕前中科院核研所副所長張憲義在美國中情局CIA安排下，於1988年1月叛逃出境，張憲義接受國內學者訪談後出版新書，在今天上午10點舉行發表會，並且會以越洋視訊連線方式，接受媒體提問。

張憲義在台時，究竟怎麼跟CIA人員聯絡？答案揭曉，根據張憲義接受訪談的新書中指出，「與美方人員大約每隔2至3個月定期在士林夜市附近會面交談」，會談的主要內容大都是與台灣核武研發有關的重要採購項目，或中科院與政府層峰的簡報會議等」。

儘管軍方對張憲義通緝的時效已經結束，但張憲義出賣自己國家、潛逃美國的行為，並未因為時間已經過了29年而淡忘。

立委羅致政在受邀為新書寫序中指出，台灣當年自行發展核武嚇阻以確保自身安全，既是軍事戰略更是政治外交上的決定，但美國在知情後強勢介入，這是完全可以預期的霸權行為，但在台灣邁向核子門檻的關鍵時刻，美國大動作出手摧毀台灣核武計畫，絕對與張憲義將核武機密外洩有關，「張憲義事件是台灣核武夢碎的因，也是果」。

羅致政說，跳脫對軍人國家忠誠的合理質疑，也避開對核子武器發展的道德批判，張憲義雖然躲過台灣司法的審判，但其行為終將面對歷史的檢驗。

張憲義是在1988年1月9日叛逃出境，今天在台舉行新書發表會，並將越洋連線表達心跡，時隔已有29年之久。

對於與美國中情局CIA的關係，張憲義在接受學者訪談時坦承，CIA是在1982年起就與他正式進行接觸，並在通過CIA測謊後就開始成立專案。張憲義在書中表示，「與美方人員大約每隔2至3個月定期在士林夜市附近會面交談，會談的主要內容大都是與台灣核武研發有關的重要採購項目，或中科院與政府層峰的簡報會議等」。

張憲義並表示，1988年1月離開台灣時，美方是安排以一家在美註冊的正式公司，以該公司的名義給他一個正式的簽證及新的護照，並以該美國公司職員身分，從高雄小港機場出關，經香港轉飛西雅圖，張憲義的太太則是先飛日本再轉美國會合，接著則住進華盛頓特區一處由CIA幹員保護的安全屋內。

書中指出，美國政府認為他們回不去了，便比照一般的公司法，支付他們一筆額外的安家費，補償他們失去台灣房產的損失，「但金額加起來換不到美國的一間房子」。

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