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黃之鋒險遭統派打 警政署：違法絕不寬貸

2017-01-08  13:37

〔記者姚岳宏／台北報導〕香港雨傘革命領袖黃之鋒、立法會議員羅冠聰等人昨來台參加時代力量舉辦的「台港新生代議員論壇」，在桃園機場險遭人揮拳毆打，警方遭外界質疑「不作為、坐視暴力橫行」，警政署今表示「向來尊重民眾言論表達自由立場」及「人民集會權利」，但倘要有暴力行為，警方除即時制止，並將依現場搜得事證，依法究辦，絕不寬貸，以貫徹公權力執行。

警政署強調，向來尊重民眾言論表達自由，警察執法均會公平合理考量人民集會權利，與其他法益間之均衡維護，依法行政並嚴正執法。除通令所轄各警察局縝密規劃警力部署，全程嚴密蒐證，也呼籲民眾及相關團體應以和平、理性的方式表達意見與訴求。

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  • 黃之鋒險遭統派毆打，警政署聲明：違法絕不寬貸。圖為黃之鋒出席時代力量8日舉辦「時代眾志、自決力量：台港新生代議員論壇」對談。（記者簡榮豐攝）

    黃之鋒險遭統派毆打，警政署聲明：違法絕不寬貸。圖為黃之鋒出席時代力量8日舉辦「時代眾志、自決力量：台港新生代議員論壇」對談。（記者簡榮豐攝）

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