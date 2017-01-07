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傳聞成真！ 詹啟賢即起辭去國民黨副主席

2017-01-07  20:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨首席副主席詹啟賢今發出聲明，指自己因已經完成階段性任務，即起辭去副主席一職。

國民黨近日頻傳人事異動消息，在政策會執行長蔡正元確定將請辭後，行管會主委邱大展也傳出將請辭，近日雖有媒體消息傳出，詹啟賢獲得洪秀柱授權談判黨產問題後，洪秀柱卻不願在行政契約的協議上簽字，詹因而萌生辭意。但針對這項傳聞，洪秀柱先前予以駁斥，並指「詹副對我來說太重要了﹗」

但今晚詹啟賢發出聲明，指去年夏天受洪秀柱邀請出任副主席一職，期間盡力推動黨務，目前因階段性任務已達成，決定即起辭去副主席一職。

詹啟賢聲明全文如下：

「本人去年夏天基於對政黨政治之信念，接受洪秀柱主席邀請出任中國國民黨首席副主席。任職期間盡心盡力輔佐洪主席推展黨務。

茲以階段性任務已達成，決定即起辭去中國國民黨首席副主席一職。

本人任職期間承洪主席及黨內外各方先進人士指導及愛護，謹此敬申由衷謝忱。」

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  • 中國國民黨首席副主席詹啟賢今突然發出聲明，指自己因已經完成階段性任務，即起辭去副主席一職。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    中國國民黨首席副主席詹啟賢今突然發出聲明，指自己因已經完成階段性任務，即起辭去副主席一職。（資料照，記者叢昌瑾攝）

  • 近日曾有媒體消息傳出，詹啟賢獲得洪秀柱授權談判黨產問題後，洪秀柱卻不願在行政契約的協議上簽字，詹因而萌生辭意。但先前洪秀柱駁斥這項傳聞。（資料照，記者簡榮豐攝）

    近日曾有媒體消息傳出，詹啟賢獲得洪秀柱授權談判黨產問題後，洪秀柱卻不願在行政契約的協議上簽字，詹因而萌生辭意。但先前洪秀柱駁斥這項傳聞。（資料照，記者簡榮豐攝）

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