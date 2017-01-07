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台南市長選情戰鼓催 顏純左廿三日辭副市長

2017-01-07  17:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市下一屆市長選戰風雲密佈，傳出副市長顏純左將於1月23日離職。顏純左今日證實表示，離開這個職務，不是卸掉責任，而是要承擔更大責任，為市民全力打拚市政而作出抉擇。

市長賴清德表示，顏純左是有高度的優秀人才，他何時辭職，應該由他本人宣布；至於副市長懸缺的接任人選，賴清德未作任何透露，僅表示將會找人接替職務。

據了解，市府將於23日為顏純左舉行歡送會，顏純左將會表明心志。目前外傳遞補人選是民政局長陳宗彥，他的行政歷練豐富，加上一直是賴清德班底人馬，立下不少汗馬功勞，成為賴的得力左右副手，最是恰當。但他本人強調未接獲任何徵詢，否認有新職異動。

顏純左表示，從原台南縣副縣長到縣市合併升格直轄市後接任副市長，公職生涯年12個9個月，深知大台南發展願景，更有一份使命感，將以熱忱與經驗，推動市政無縫接軌，選在「123自由日」海闊天空更自由，將有更充裕時間深入基層，拜訪了解民意、擘劃未來。

目前浮上檯面有意角逐市長寶座者，包括立委陳亭妃、葉宜津、黃偉哲、民進黨副秘書長李俊毅及身兼民進黨南市黨部主委的顏純左共6人，立委王定宇及林俊憲也被傳為「黑馬人選」，明年這場戰局戰況激烈程度，可以想見將在民進黨台南市長初選創下「歷來之最」，盛況可期。

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  • 台南市副市長顏純左今日證實將於一月廿三日辭職。（記者洪瑞琴攝）

    台南市副市長顏純左今日證實將於一月廿三日辭職。（記者洪瑞琴攝）

  • 外傳民政局長陳宗彥將接補副市長職缺，但他本人否認有此新職異動。（記者洪瑞琴攝）

    外傳民政局長陳宗彥將接補副市長職缺，但他本人否認有此新職異動。（記者洪瑞琴攝）

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