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小英幕僚看上他這點... 林鶴明被調至總統府原因曝光！

林鶴明被蔡英文幕僚看上，認為他是將才，才會將他調至總統府。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-06  07:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府發言人林鶴明將進入總統府擔任蔡英文辦公室秘書職務，林鶴明和總統府發言人黃重諺昨也證實這項人事案，原本林鶴明打算今年初回到民進黨擔任媒體創意中心主任，但被蔡英文幕僚看上，認為他是將才，才會將他調至總統府。

《蘋果日報》報導，蔡英文幕僚對林鶴明有不錯的印象，也覺得他是可以做事的人、也是大將之才，於是和蔡英文討論，經蔡英文同意後，由內定接掌中華文化總會的林錦昌向柯文哲開口借將，上個月黃重諺親自邀請林鶴明入府。

林鶴明會被找去總統府的原因，主要是他熟悉與媒體的互動，對地方政策也有一定的了解，也可以當府方與地方政府溝通的橋梁，進而協助2018年的縣市首長選舉。

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