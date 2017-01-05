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自自冉冉是否重印？ 總統府：沒有重印的問題

2017-01-05  21:15

〔即時新聞／綜合報導〕針對「自自冉冉」春聯爭議，總統府發言人黃重諺表示，文學界對這個句子有不同說法，總統府只是選擇其中一種說法，沒有重印春聯的問題。

總統府春聯引用已故詩人賴和詩句「自自冉冉」引發爭議，各界為賴和原文是否應為「自自由由」吵得不可開交。編撰《賴和全集》的作家林瑞明今天打破沉默，在臉書以俳句「馮馬，馮馬皆是姓，京涼涼京水移動，馬涼當馮京」回應爭議。

總統府發言人黃重諺今天表示，府方第一時間就說明，文學界對這個句子有不同說法，總統府取其中一種說法。至於是否會重印春聯？黃重諺說「沒有重印不重印的問題」。

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  • 總統府發言人黃重諺表示，「自自冉冉」春聯沒有重印的問題。（資料照，記者張嘉明攝）

    總統府發言人黃重諺表示，「自自冉冉」春聯沒有重印的問題。（資料照，記者張嘉明攝）

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